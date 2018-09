Cos'è la Nations League? Che valore ha per l'Italia? Perché è così importante per la Nazionale di Roberto Mancini? Domande legittime da parte del tifoso, soprattutto se passa l'idea che il torneo voluto dalla Uefa altro non è che il tentativo di dare belle sembianze a match dal sapore poco più che amichevole. Non è così, non può esserlo in particolare per gli Azzurri che – complice la disfatta negli spareggi qualificazione e la mancata partecipazione al Mondiale – hanno perso terreno nel Ranking Fifa. Non è così, non può esserlo perché i punti raccolti durante il cammino del trofeo possono inficiare – nel bene e nel male – anche il percorso del'Italia verso il prossimo Europeo del 2020, quello dell'edizione itinerante che rappresenta il prossimo (il primo) traguardo della nostra selezione.

Perché i punti il piazzamento in Nations League sono determinanti? Tutto fa riferimento ai criteri per il sorteggio dei gruppi di qualificazione all'Europeo che avverrà il prossimo 2 dicembre a Dublino. Nelle urne non conterà il Ranking ma verrano considerate teste di serie 10 nazionali selezionate in base al piazzamento nei quattro gironi della cosiddetta Serie A della Nations League (quella dove gioca l'Italia e ha inizio giovedì sera con Germania-Francia).

Cosa significa? Per sperare di essere in prima fascia serve almeno chiudere tra le migliori terze dei mini gironi. Un risultato alla portata a patto che, per evitare i brividi nell'urna, si facciano punti contro Polonia (venerdì sera, 7 settembre alle 20.45) e Portogallo (lunedì 10 alla stessa ora) lasciando almeno una delle due alle spalle. C'è un altro aspetto incoraggiante: dai 10 gruppi scanditi dalle 10 teste di serie si qualificheranno per l'Europeo le prime due classificate (e non solo la prima, come in occasione del Mondiale).

La lotteria dei playoff. Il cammino in Nations League avrà un riflesso anche sui playoff che assegneranno gli altri quattro posti disponibili per Euro 2020. Ad accedere agli spareggi saranno le quattro migliori di ogni serie non ancora qualificate.