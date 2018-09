Quale Italia si vedrà in campo venerdì sera per il primo appuntamento ufficiale dopo le amichevoli estive? Il 7 settembre la Nazionale di Roberto Mancini affronterà allo stadio Dall'Ara di Bologna (ore 20.45, trasmessa in diretta su Rai Uno e in streaming su RaiPlay) la Polonia per la prima giornata della Nations League, un trofeo che in sé non ha grande valore ma rappresenta per gli Azzurri la possibilità di ripartire dopo lo smacco della mancata qualificazione al Mondiale. Europeo 2020 e Mondiale 2022 in Qatar gli obiettivi di lungo termine per un gruppo che ha le uniche certezze in difesa (la coppia centrale della Juventus, Bonucci/Chiellini) e cerca una nuova dimensione in altri settori.

Chi andrà tra i pali? Gianluigi Donnarumma è l'erede di Buffon. Il portiere del Milan, reduce da una stagione scandita da errori clamorosi e qualche prodezza (la parata incredibile su Milik a San Siro), va alla ricerca di quella continuità di rendimento necessaria per guardarsi dalla concorrenza di Perin, Sirigu e – se riuscirà finalmente a trovare il campo – anche dalle ambizioni di Alex Meret del Napoli.

Gianluigi Donnarumma è l'erede di Buffon. Il portiere del Milan, reduce da una stagione scandita da errori clamorosi e qualche prodezza (la parata incredibile su Milik a San Siro), va alla ricerca di quella continuità di rendimento necessaria per guardarsi dalla concorrenza di Perin, Sirigu e – se riuscirà finalmente a trovare il campo – anche dalle ambizioni di Alex Meret del Napoli. Il gioco delle coppie in difesa . Impossibile al momento immaginare un tandem di difensori centrali differente da Bonucci e Chiellini che si ricostituisce dopo il tonfo con la Svezia a San Siro, complice il rientro in azzurro di ‘re Giorgio'. Toccherà a loro garantire esperienza, solidità e gestire la transizione di un reparto che in futuro potrebbe fare perno su un altro tandem ma a strisce rossonere… ovvero, Caldara/Romagnoli. Sulle corsie laterali, invece, Criscito (a sinistra) e Zappacosta (a destra) sono al momento favoriti.

. Impossibile al momento immaginare un tandem di difensori centrali differente da Bonucci e Chiellini che si ricostituisce dopo il tonfo con la Svezia a San Siro, complice il rientro in azzurro di ‘re Giorgio'. Toccherà a loro garantire esperienza, solidità e gestire la transizione di un reparto che in futuro potrebbe fare perno su un altro tandem ma a strisce rossonere… ovvero, Caldara/Romagnoli. Sulle corsie laterali, invece, Criscito (a sinistra) e Zappacosta (a destra) sono al momento favoriti. Rebus a centrocampo . Jorginho, ex Napoli adesso al Chelsea con Sarri, dovrebbe essere l'unico punto fermo per le geometrie, per il palleggio, per la capacità di bilanciare ritmo e traiettorie: tutte qualità implementate negli anni trascorsi nella ‘classe del maestro toscano'. Il punto è: chi avrà al suo fianco? Benassi-Barella oppure Cristante-Pellegrini? Molto dipenderà anche dal modulo adottato.

. Jorginho, ex Napoli adesso al Chelsea con Sarri, dovrebbe essere l'unico punto fermo per le geometrie, per il palleggio, per la capacità di bilanciare ritmo e traiettorie: tutte qualità implementate negli anni trascorsi nella ‘classe del maestro toscano'. Il punto è: chi avrà al suo fianco? Benassi-Barella oppure Cristante-Pellegrini? Molto dipenderà anche dal modulo adottato. Attacco . Anche in questo caso c'è un punto fermo. Si tratta di Mario Balotelli, autore di un supergol in allenamento, terminale offensivo che per qualità, caratteristiche fisiche e ‘peso tattico' si lascia preferire sia nel tridente puro (4-3-3), sia nel modulo a due punte (4-4-2) sia nel 4-2-3-1 con alle spalle una batteria di trequartisti. Chi? Da Insigne a Bernardeschi, passando per Bonaventura le alternative non mancano.

. Anche in questo caso c'è un punto fermo. Si tratta di Mario Balotelli, autore di un supergol in allenamento, terminale offensivo che per qualità, caratteristiche fisiche e ‘peso tattico' si lascia preferire sia nel tridente puro (4-3-3), sia nel modulo a due punte (4-4-2) sia nel 4-2-3-1 con alle spalle una batteria di trequartisti. Chi? Da Insigne a Bernardeschi, passando per Bonaventura le alternative non mancano. La probabile formazione che affronterà la Polonia. Una Nazionale schierata col tridente potrebbe presentarsi così: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Benassi, Jorginho, Barella; Chiesa, Balotelli, Insigne. Di fronte a sé troverà un bel po' di ‘italiani' che militano (o hanno militato) in Serie A. Szczesny (Juventus); Bereszynski (Sampdoria), Glik (ex Toro, ora al Monaco), Bednarek, Pietrzak; Goralski, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski (Napoli), Makuszewski; Lewandowski (con Milik del Napoli in alternativa).