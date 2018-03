La scelta è stata inevitabile. Una decisione presa nelle ultime ore a cause delle condizioni fisiche Giodirgio Chiellini, costretto al forfait per il risentimento muscolare avvertito in occasione della gara di campionato contro la Spal. Il commissario tecnico Luigi Di Biagio ha convocato al posto del difensore juventino Angelo Ogbonna. L'ex centrale del Torino, 29enne, adesso al West Ham, farà parte del gruppo che affronterà le amichevoli con Inghilterra e Argentina. Quanto a Chiellini, si conoscerà solo nelle prossime l'entità del problema riscontrato: l'obiettivo del club è averlo a disposizione per l'andata dei quarti di Champions contro il Real Madrid.

Ogbonna, invece, torna a vestire la maglia della Nazionale dopo più di un anno e mezzo: l'ultima convocazione risale al 10 ottobre 2016, quando si accomodò in panchina in occasione della vittoria per 3-2 sul campo della Macedonia. Aveva fatto panchina anche contro la Spagna mentre a settembre dello stesso anno fu in campo contro Israele (successo per 3-1).

La Nazionale? Se devo dire la verità non so se la mia assenza nell’ultimo anno sia politica o tecnica – aveva ammesso qualche tmpo fa in un'intervista al Corriere della Sera -. Potrebbe essere stata politica? Spero di no. Prima di pensare alla formazione, c’è da riformare la Federazione. Poi per me è un’abitudine non essere considerato, un po’ come Balotelli.

Il programma della Nazionale. Gli Azzurri si raduneranno questa sera a Coverciano e si alleneranno sui campi del Centro Tecnico Federale da lunedì 19 a giovedì 22 marzo, quando nel pomeriggio partiranno alla volta di Manchester alla vigilia dell’amichevole con l’Argentina. Dopo la sfida con l’Albiceleste, la Nazionale resterà ad allenarsi presso il centro sportivo del Manchester City nel week end di sabato 24 e domenica 25 e nel pomeriggio di lunedì 26 marzo si trasferirà a Londra in vista dell’amichevole con i padroni di casa dell’Inghilterra in programma il giorno seguente a Wembley.