Un fastidio. Così Giorgio Chiellini ha definito il problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo contro la Spal. Una sostituzione necessaria a dieci minuti dal termine del match per un risentimento ai flessori della coscia destra. Quale sia la gravità della fitta avvertita lo si saprà con maggiore chiarezza nelle prossime ore, quando il calciatore si sottoporrà agli esami di rito. Solo un affaticamento, è questa la prima versione che filtra dall'ambiente bianconero nell'attesa di ulteriori accertamenti. Di sicuro il centrale juventino non potrà rispondere alla convocazione della Nazionale in previsione delle amichevoli con Argentina e Inghilterra.

Obiettivo Champions. Da stabilire se andrà comunque nel ritiro a Coverciano per sottoporsi alle visite di controllo e poi rientrerà a Torino oppure se resterà a Torino. La preoccupazione maggiore da parte della Juventus è preservare il giocatore per la sfida di Champions in calendario il prossimo 3 aprile contro il Real Madrid, quando si giocherà l'andata dei quarti di finale.

Energie mentali e fisiche, le scorie del tour de force. La gara gagliarda della Spal che nulla ha concesso ai bianconeri e una condizione fisica provata dallo sforzo di queste settimane hanno fatto da zavorra alla squadra di Allegri. "Magari pareggiavi a Roma e vincevi qui a Ferrara, cambia poco – ha ammesso il tecnico in conferenza stampa -. Benevento, Crotone saranno partite da affrontare con spirito diverso perché se non battagliamo in queste partite puoi perdere il campionato".

La sosta di campionato. Lo stop per gli impegni della Nazionale si rivela provvidenziale: consentirà alla squadra di tirare il fiato visto che alla ripresa del torneo avrà di fronte il Milan e poi le merengues. "Ora ci riposiamo – ha aggiunto il tecnico – poi penseremo al Milan e al Real. Chiellini? Ha dolore al flessore, aspettiamo e vediamo".