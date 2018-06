L'Italia sogna il Mondiale. E' quella di Milena Bertolini: il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile. Al Franchi di Firenze, domani sera dalle ore 20.45, le azzurre cercheranno di coronare il sogno di giocarsi la Coppa del Mondo di Francia nell'estate del 2019. Basterà battere il Portogallo, compito non proprio facile per le nostre ragazze. Una vittoria regalerebbe infatti la qualificazione matematica, in caso contrario l'ultima chance sarebbe il "dentro o fuori" con il Belgio nel prossimo settembre.

"Sappiamo bene quanto sia importante la sfida contro il Portogallo – ha dichiarato Sara Gama, difensore della Juventus campione d'Italia e capitano delle azzurre – Come all'andata sarà una partita molto combattuta. Il pubblico sarà senz'altro un punto a nostro favore. Gli spettatori saranno la dodicesima donna in campo".

La spinta di Firenze

In quello stadio che solitamente ospita le partite della squadra di Stefano Pioli, questa volta in primo piano ci saranno le ambizioni della ragazze azzurre e di un movimento che sta sempre più crescendo. Il tutto grazie anche agli investimenti dei club italiani, tra questi ad esempio anche la Fiorentina che da tempo ha investito sulle ragazze in viola: "Firenze ha un rapporto speciale con il calcio femminile e qui in Nazionale ci sono tante giocatrici che vestono la maglia della Fiorentina – ha concluso Sara Gama – Sarà un motivo in più per sostenerci e per regalare un sogno a tutto il movimento italiano".

Dopo una cavalcata strepitosa, (sei partite e sei vittorie), la Nazionale femminile di Milena Bertolini può dunque chiudere i giochi, conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2019 e tornare a disputare la Fase Finale di una rassegna iridata a 20 anni di distanza dall’ultima partecipazione.