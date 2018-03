Solo tre volte nella sua storia l’Italia ha vinto in casa dell’Inghilterra. La prima nel 1973, un successo storico decise un gol di Capello. La seconda è datata 1997, 1-0 firmato Zola. L’ultima vittoria è del 2002. Si giocò a Middlesbrough, perché si stava costruendo lo stadio di Wembley, e in campo c’erano Gareth Southgate e Gigi Di Biagio che martedì sera, a Wembley, si sfideranno da commissari tecnici, dopo averlo fatto anche con l’Under 21. L’Inghilterra con Southgate ha trovato un discreto equilibrio, ma in patria in pochi credono che la nazionale dei Tre Leoni possa brillare in Russia. Intanto domani l’Inghilterra non vuole sbagliare contro l’Italia.

La rivoluzione di Southgate

Diciassette mesi fa l’ex difensore di Middlesbrough e Aston Villa prese il posto di Allardyce. Anche Southgate fu inizialmente un traghettatore poi conquist il posto fisso (con contratto firmato fino al 2020). Il c.t. inizialmente non aveva molti sostenitori, ma ha lavorato molto bene e un po’ di applausi sinceri li ha ottenuti. L’Inghilterra si è qualificata in scioltezza, ha pareggiato le amichevoli con Brasile e Germania ed è reduce dal successo in Olanda. L’ultima sconfitta è lontana, k.o. 9 mesi fa con la Francia. Il modulo è nuovo e moderno. Kane e compagni giocano con il 3-4-3. La squadra è giovanissima, ma è poca l’esperienza internazionale.

L’Italia è un avversario di valore

Contro l’Italia tra i pali toccherà a Jack Butland, anche se il giovane Jordan Pickford, che ha convinto pienamente, sarà probabilmente il titolare ai Mondiali, anche se alle spalle avrà davvero pochissime ‘caps’ con la nazionale. Il solco è stato tracciato, il percorso di Southgate è stato buonissimo, adesso bisogna continuare a fare risultato. E quella con l’Italia secondo il c.t. inglese non sarà un’amichevole semplice. Southgate rispetta molto gli azzurri, che a suo dire sono stati molto sfortunati nelle qualificazioni ai Mondiali: