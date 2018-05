Che volto avrà la nuova Italia di Roberto Mancini? Quali sono i calciatori convocati dal commissario tecnico? Come giocheranno gli Azzurri e chi sarà schierato in occasione delle prossime amichevoli? La Nazionale eliminata dalla Svezia nei playoff ed esclusa dal Mondiale di Russia 2018 è all'anno zero. Dopo l'esonero di Giampiero Ventura e il ritorno di Gigi Di Biagio alla guida dell'Under 21, la rifondazione tocca all'ex allenatore di Inter e Zenit. Accantonati i convenevoli della conferenza stampa, la palla passerà al campo: il prossimo 28 maggio è fissata la prima uscita ufficiale del neo ct nell'amichevole in Svizzera contro l'Arabia Saudita. A distanza di pochi giorni (rispettivamente 1 e 4 giugno) si replica con Francia e Olanda, due test di prestigio e maggiormente impegnativi.

Le prime convocazioni del ct Mancini. Con Gigi Buffon che ha già fatto un passo indietro (come da lui stesso annunciato nella conferenza stampa di addio alla Juventus), ‘Mancio' dovrebbe poter contare sui ‘senatori' Daniele De Rossi, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci. In dubbio la presenza di Belotti (che salta l'ultima di campionato per una distorsione alla caviglia), al suo posto potrebbe esserci l'inserimento di Simone Zaza così come il ritorno in Nazionale di Mario Balotelli costituirebbe sicuramente una novità importante. A centrocampo – complice l'indisponibilità di Gagliardini – spazio a Barella mentre avrà ancora una chance Jorginho del Napoli, occhio anche a Cristante dell'Atalanta. Tra i pali fiducia a Donnarumma con Perin e Sirigu che andranno a completare la rosa dei portieri.