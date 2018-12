Giorni di sorteggi, dopo quelli per le Qualificazioni a Euro 2020 è stata la volta delle semifinali della Uefa Nations League. C’era molta curiosità perché questa manifestazione ha confermato che non esistono più gerarchie nel calcio europeo e all’appello nella Final Four non risponderanno né le tre squadre che hanno occupato il podio del Mondiale 2018 né Spagna, Germania e Italia, che in totale sommano nove titoli Mondiali. Il Portogallo ha pescato bene e può considerarsi già da ora la squadra favorita per la vittoria finale.

Le semifinali della Nations League

Non c’erano paletti nel sorteggio, l’unica certezza riguardava il Portogallo, qualificatosi a spese dell’Italia, che in quanto paese organizzatore della finale a quattro, avrebbe disputato la prima semifinale. La nazionale di Cristiano Ronaldo, che da giugno non veste la maglia del Portogallo, ha pescato la più debole delle semifinaliste e cioè la Svizzera, capace comunque di eliminare con un clamoroso 5-2 il Belgio. L’altra semifinale la disputeranno l’Olanda e l’Inghilterra, che dopo un bel po’ torneranno a sfidarsi in un match ufficiale.

Il programma della Final Four della Nations League

Le semifinali di questa nuova manifestazione della Uefa si disputeranno il 5 e il 6 giugno, mentre la finalissima si terrà domenica 9 giugno. Le partite da disputare saranno quattro perché a differenza dell’Europeo la Nations League prevede la finale del terzo e quarto posto.

Date e orari della Final Four della Nations League

Semifinale 1: Portogallo (vincente Gruppo 3) vs Svizzera (vincente Gruppo 2): 5 giugno 2019 a Oporto.

Semifinale 2: Olanda (vincente Gruppo 1) vs Inghilterra (vincente Gruppo 4): 6 giugno 2019 a Guimaraes.

La Finale del 3° e 4° posto si terrà a Guimaraes, mentre la finalissima si disputerà allo ‘Estadio do Dragao’, la casa del Porto. Le due finali si giocheranno il 9 giugno. Le semifinali e la partita che assegnerà il trofeo si disputeranno alle ore 20.45.