L’Italia torna in campo a Milano a un anno, più o meno, esatto dal playoff di ritorno con la Svezia. In panchina adesso c’è Mancini, in palio non c’è la Qualificazione al Mondiale, ma la possibilità di raggiungere la Final Four della Nations League, i nostri avversari non hanno la maglia gialla ma quella rossa perché a San Siro si presenta il Portogallo, che anche a questo giro gioca senza Cristiano Ronaldo ma che con un punto si prende matematicamente il primo posto.

Quando e dove si gioca Italia-Portogallo

A San Siro, sabato 17 novembre, con calcio d’inizio alle 20.45, scenderanno in campo l’Italia e il Portogallo. Il match è valido per la Nations League, sarà il quarto e ultimo del girone degli azzurri, il terzo invece dei Campioni d’Europa che nella gara di andata si sono imposti per 1-0.

La classifica del Gruppo 3 della Serie A della Nations League

Un paio di verdetti già ci sono. L’Italia è matematicamente salva, la Polonia è retrocessa nella Serie B di questo nuovo torneo, il Portogallo pareggiando a San Siro sarebbe sicuro della Final Four. I portoghesi sono a punteggio pieno (6 punti), l’Italia ne ha 4 (una vittoria, un pari, una sconfitta), la Polonia ne ha solo uno.

Le probabili formazioni di Italia-Portogallo

Roberto Mancini era arrivato a Coverciano con le idee chiarissime. Voleva confermare la squadra che aveva giocato contro Ucraina e Polonia, ma Bernardeschi ha dato forfait e così per la terza volta di fila non ci sarà lo stesso undici titolare. Ma gli altri dieci titolarissimi sono sicuri del posto, l’unico dubbio riguarda il sostituto dello juventino con Immobile favorito su Berardi. Nel Portogallo sicuri titolari Mario Rui e Cancelo, in avanti l’ex rossonero André Silva.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Portogallo (4-3-2-1): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mario Rui; Ruben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Bernardo Silva, Pizzi; André Silva.