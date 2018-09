Mancini disputerà la sua prima gara ufficiale con l’Italia venerdì 7 settembre a Bologna contro la Polonia, nel primo storico match di Nations League degli azzurri che sfideranno la nazionale polacca più ‘italiana’ in assoluto. Il nuovo c.t. Brzeczek, che è all’esordio, ha selezionato ben otto giocatori che militano in Serie A, tra questi c’è anche Krzysztof Piatek, che ha avuto un impatto eccezionale con il Genoa, con cui ha realizzato 8 gol in 3 partite.

Gli italiani della Polonia

Ci sono molti nomi noti nella Polonia che sfiderà l’Italia in Nations League. Tra i pali ci sarà il numero uno della Juventus Szczesny, in campo probabilmente anche i giocatori del Napoli Milik e Zielinski, oltre a Linetty della Sampdoria. Nell’elenco anche il terzino blucerchiato Bereszynski, il portiere del Bologna Skorupski, Reca dell’Atalanta e naturalmente Piatek, che a ventitré anni è esploso e naturalmente non vorrà fermarsi. Fuori invece Kownachi, Teodorczyk e Jaroszynski.

Chi è Piatek, la rivelazione del Genoa

Il nome nuovo della Serie A è quello di Piatek, ventitreenne attaccante che ha realizzato otto gol in tre partite ufficiali, quattro in Coppa Italia e quattro in Serie A. Pupillo di Boniek, che ha svelato la pronuncia ufficiale che è ‘Piontek’ (significa venerdì), con Ballardini è esploso, il tecnico romagnolo è riuscito a trovare la chiave giusta e gli ha fatto fare un enorme salto di qualità. Di Piatek si sanno parecchie cose, il suo modello è Luis Suarez, il ‘Pistolero’ di cui ha letto pure l’autobiografia, a Genova è volato con la sua fidanzata, Paulyna, e chissà se gira ancora con la Skoda Fabia, che acquistò con il suo primo stipendio. I tre polacchi della Sampdoria gli hanno consigliato la Serie A, dove sta continuando a fare quello che ha sempre fatto e cioè segnare (50 gol in 150 gare tra KS Cracovia e Zaglebie Lunin). E continua pure a esultare da ‘Pistolero’, emulando l’idolo Suarez.