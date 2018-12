A casa Morata è stato un Natale indimenticabile. Alvarito e Alice Campello stanno passando le prime festività con i due gemelli arrivati pochi mesi fa e per festeggiare questo lieto evento Babbo Natale è stato molto indulgente con i regali. Secondo quanto riporta il The Sun, l'attaccante del Chelsea avrebbe speso una cifra intorno alle 55mila sterline (circa 61 mila euro) e bastava osservare l'albero per capire quanto fosse stracolmo di pacchi. La moglie di Morata ha ricevuto regali molto importanti, visto che nelle foto su Instagram si possono notare un orologio dal valore commerciale di oltre 50mila sterline (visto che è composto da una cassa in oro a 18 carati e una rifinitura di zaffiri alzano a dismisura il valore dell’oggetto che con ogni probabilità passerà dal polso alla cassaforte di casa), una borsa di Chanel, dal valore di 3700 sterline; più un cappotto e un iPad. Come si usa dire di solito, una festa sobria senza esagerare.

Il primo Natale dei gemelli Morata

Morata definisce, in maniera molto divertente, i suoi due gemelli "nani" e la punta spagnola sta interpretando alla perfezione il ruolo di neopapà, almeno secondo quanto traspare dal suo profilo ufficiale di Instagram. Morata ha dedicato un post soltanto a loro scrivendo: "Primo Natale con i nani! La più grande felicità che esista! Tu sei la mia vita!". Subito è arrivata la presa in giro da parte di Sergi Roberto, che ha commentato così la foto: "Serve una mano?". In un altro post si può notare come l'ex Real Madrid e Juventus si prodighi a dare il biberon ai suoi pargoletti che lo guardano attenti dai loro seggioloni. Probabilmente Morata nell'ultimo periodo sta facendo meglio a casa che in campo.