Lo scorso 11 novembre, alle 14.30, allo stadio Angelo Massimino, si è disputato l’incontro di calcio valido per il campionato di Serie C tra Catania e Catanzaro, gara ad alto rischio, attesa l’acerrima rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in episodi di violenza. Nel corso dei controlli dei supporters catanzaresi, operati da personale di questa Squadra Mobile, una di essi, Ester Pugliano classe 1981, è stata trovata in possesso di un artificio pirotecnico denominato "Black Thunder" occultato all’interno del reggiseno.

È stato questo il risultato del controllo della Squadra Mobile all’esterno dell’impianto lo scorso 11 novembre e la donna, informa una nota della questura, è perquisita in un punto di raccolta prima della partenza del convoglio di tifosi del Catanzaro allo stadio. È stato dispiegato un articolato servizio di ordine pubblico e controlli molto oculati per le due tifoserie, che sono caratterizzate da una forte rivalità e che in passato si erano violentemente scontrate, e che erano stati disposti dal questore Alberto Francini.

L’artificio pirotecnico è stato trovato durante i controlli pre-partita ai tifosi ospiti all’interno del reggiseno della donna, che aveva provato a nasconderlo ma gli agenti sono riusciti a individuarlo. L’intento, secondo le forze dell’ordine, sarebbe stato quello di farlo esplodere durante la gara e per questo motivo dopo il fermo, operato con la collaborazione della Digos, si sta valutando l’emissione di un DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei suoi confronti.

Il Catanzaro sbanca il Massimino: 0-2

Il Catanzaro ha vinto al Massimino dopo 44 anni con una prestazione superlativa coronata dai goal di Kanoute e Giannone. I ragazzi di mister Auteri hanno giocato una buona gara per tutti i novanta minuti e alla fine del match sono stati applauditi dai cento tifosi giallorossi giunti a Catania.