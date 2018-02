Il mercato di gennaio non è stato prodigo per Sarri, che per motivi diversi non è riuscito ad avere né Verdi né Politano né Younes. Il giocatore dell’Ajax era stato bloccato da tempo e sarebbe dovuto arrivare la prossima estate a costo zero (avendo il contratto in scadenza a giugno), ma la mancata chiusura degli affari con Bologna prima e Sassuolo poi sembravano aver fatto anticipare i tempi. L’esterno tedesco di origine libanese è stato visto al San Paolo e ha anche effettuato le visite mediche, poi è partito e non è tornato più. Il caso Younes è esploso rapidamente. Quando il giocatore si è rifatto vivo ha detto che forse potrebbe rinnovare con l’Ajax e ha lasciato intendere che con il Napoli potrebbe non giocare.

Cosa è successo tra Younes e il Napoli

L’ala dell’Ajax, che ha un debole per i dribbling, il contratto con il Napoli lo ha firmato e dunque dal primo luglio sarà un giocatore azzurro. Younes però non sembra avere la stessa voglia di prima di giocare con la squadra di De Laurentiis. Probabilmente una squadra potrebbe avegli fatto una proposta (si parla del Bayern). Il problema per Younes è rappresentato dalla firma di quel contratto, perché il club di De Laurentiis fa sapere che la firma c’è. E di sicuro in un eventuale braccio di ferro il Napoli non si tirerà indietro.

Cosa rischia Younes

Se, dopo aver ascoltato le sirene di qualche altra squadra, Younes dovesse firmare con un’altra squadra rischierebbe moltissimo. Le sanzioni per lui potrebbero essere molto pesanti. Nessun giocatore può firmare con due squadre, anche se qualcuno in passato lo ha già fatto. Si pensi a Luis Figo, che nel 1995 disse di sì alla Juventus e al Parma. Il portoghese fu punito e gli fu impedito di giocare per due anni con un club italiano. Dunque deve stare ben attento il ventiquattrenne dell’Ajax, che non può permettersi chiaramente una squalifica o una sanzione pesante.

Se Younes non arriverà, il Napoli potrebbe comunque fare un affare

L’entourage di Younes fa sapere che l’ala dell’Ajax ha firmato solo un pre-contratto con il Napoli e questo non gli impedirebbe di firmare un contratto vero, completo, con un’altra squadra. Il Napoli pretende che il giocatore rispetti l’accordo. Nel caso Younes punti i piedi con forza, decida di non giocare in Serie A e magari firmerà per il Bayern Monaco, il Napoli comunque potrebbe fare un grande affare. Perché se, come sostiene il club azzurro, il giocatore ha firmato un contratto con i partenopei in caso di cessione (a qualunque squadra) il Napoli effettuerebbe una plusvalenza incredibile su un giocatore preso senza sborsare nulla e venduto a una buona cifra.