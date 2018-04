C'è grande euforia a Napoli e i tifosi sono sempre più entusiasti di questa squadra: la vittoria di Torino ha riportati gli azzurri a 1 punto dalla Juventus e la volata scudetto è più viva che mai. Proprio quando tutto sembrava essersi chiuso e lo scontro diretto stava per sancire che il distacco tra le due contendenti dovesse rimanere di 4 punti ma uno stacco imperioso di Kalidou Koulibaly ha riaperto i giochi e da questo weekend le squadre si fronteggeranno contando punto su punto, senza esclusione di colpi: i bianconeri saranno ospiti dell'Inter mentre i partenopei giocheranno a Firenze.

Così come quando i ragazzi di Maurizio Sarri sono partiti per Torino, anche oggi migliaia di tifosi azzurri hanno voluto accompagnare i loro beniamini in partenza per la Toscana: se l'altra volta si erano ritrovati a Capodochino oggi hanno invaso la stazione Garibaldi con sciarpe e bandiere. Per evitare la ressa e che creare problemi ai movimenti dello scalo ferroviario napoletano la squadra azzurra non è entrata dall'ingresso principiale della stazione ma da Gianturco, seguendo un preciso piano di sicurezza e ordine pubblico. I presenti alla stazione tengono a precisare che nonostante la grande affluenza vi è stato solo qualche piccolo ritardo e che molti stranieri hanno guardato con grande curiosità a questa manifestazione di affetto dei tifosi azzurri verso la loro squadra.

I supporter azzurri hanno riempito la piazza e l'ingresso della stazione con tanto di bandiere al seguito e hanno intonato cori in attesa dell'arrivo della squadra e il più gettonato è stato, chiaramente, il leitmotiv di questo rush scudetto "Sarò con te", nato riprendendo il ritornello di una nota canzone della cantautrice romana Noemi ("Vuoto a perdere").