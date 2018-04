Questa partita sarà più difficile di quella dell'Allianz, perché lì l'adrenalina ha attutito la stanchezza e stavolta dovremo saper resistere alla fatica.

Maurizio Sarri ha messo in guardia il Napoli. L'allenatore non vuole sbandate da parte della sua squadra in vista della gara di domenica alle 18:00 contro la Fiorentina e nell'allenamento di venerdì ha fatto capire ai suoi ragazzi quanto sia importante la gara del Franchi. Secondo un articolo di Tuttosport, il tecnico partenopeo non sembra essere sicuro della tenuta atletica dei suoi e teme la stanchezza dopo una stagione lunga oltre al valore della squadra viola che è alla ricerca di punti preziosi per partecipare alla prossima Europa League. È una vigilia di campionato molto particolare in casa Napoli: il club azzurro domani giocherà sapendo già il risultato di Inter-Juventus e la trasferta di Firenze diventa tappa fondamentale per questa volata scudetto.

La formazione del Napoli: in campo i "titolarissimi"

Per quanto riguarda l'undici da mandare in campo all'Artemio Franchi, il tecnico Sarri si affiderà, con molta probabilità, ai soliti titolarissimi nonostante Arkadiusz Milik scalpiti in panchina: a guidare l'attacco a Firenze sarà sempre Dries Mertens, con José Maria Callejon e Lorenzo Insigne ai lati. Il folletto belga è diffidato ed è l'unico della squadra a rischio squalifica in vista della sfida interna con il Torino. Reina tra i pali con Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in difesa mentre a centrocampo sono confermati Allan, Jorginho e Hamsik.

Tifosi azzurri in stazione per sostenere la squadra

Tantissimi tifosi azzurri si sono ritrovati alla stazione centrale di Napoli per accompagnare la squadra di Maurizio Sarri sul treno che li porterà a Firenze: una vera e propria invasione con cori di sostegno alla squadra e anche nei confronti della squadra rivale per lo scudetto. Un finale di campionato così non si vedeva da anni.