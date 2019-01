Quanto vale Kalidou Koulibaly? Molto più dei 70 milioni di euro che il sito specializzato Transfermarkt ha individuato come quotazione del centrale senegalese del Napoli. In Europa è uno dei migliori difensori: ne sa qualcosa Mbappé che nel doppio confronto di Champions ha saggiato le doti dell'avversario come quel tackle in scivolata che gli estirpò la palla dai piedi e impedì la ripartenza del francese in extremis. Nell'estate scorsa il presidente, De Laurentiis, disse no all'offerta del Chelsea, ha risposto con un sorriso all'approccio della Juventus e chiuso la porta anche ad altri club che avanzarono pretese. La domanda è: fino a quando potrà resistere? A gennaio non si muoverà ma nella prossima sessione estiva delle trattative è quasi certo che si scatenerà l'asta al rialzo.

Le indiscrezioni di mercato della Catalogna. Il Manchester United è solo l'ultima pretendente in ordine di tempo, dalla Spagna invece fanno sapere che sul piatto dei partenopei potrebbe essere messa una somma capace di far vacillare le certezze di Ancelotti (che considera KK incedibile) e la reticenza del massimo dirigente. Le ultime notizie di mercato in tempo reale sussurrano che la cifra stanziata dal Barcellona è da top player: 120 milioni per fare all-in e convincere il Napoli a sedersi al tavolo delle trattative. Al netto delle indiscrezioni, è un tesoretto che permetterebbe alla società di reinvestire gli introiti in altre operazioni importanti (da Barella fino a Kouamé).

in foto: La scheda di Kalidou Koulibaly (fonte whoscored.com)

Il rinnovo del contratto con stipendio da top player. Non c'è clausola rescissoria nel nuovo accordo che Napoli ed entourage di Koulibaly hanno sancito di recente: il calciatore s'è legato al club fino al 2023 e ha ottenuto anche un ritocco dello stipendio con ingaggio elevato fino a 5.5 milioni netti a stagione più la variabile dei 500 mila euro di bonus legati ai risultati (tra cui la partecipazione alla prossima edizione della Champions League) considerati ampiamente alla portata.