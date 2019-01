E all’improvviso tutti hanno capito che Arkadiusz Milik è davvero un eccellente centravanti. Gli infortuni patiti nelle prime due annate napoletane lo hanno penalizzato, adesso con il 4-4-2 e con i tanti cross che arrivano dal fondo il polacco ha iniziato a segnare a raffica e ha fatto capire pure al tecnico Ancelotti che in questo momento il Napoli non può fare a meno di lui. La società vuole blindarlo e tra la fine dell’inverno e l’inizio della Primavera gli proporrà il rinnovo del contratto.

La stagione di Milik, gol a raffica a dicembre

Milik nel mese di dicembre ha messo la sua firma in quasi tutte le vittorie del Napoli. A Bergamo, in un difficile Monday Night, il polacco segnò un gol molto bello e pesantissimo, poi si è ripetuto contro Frosinone, doppietta, Cagliari, favolosa punizione al 90’, e Bologna, altra doppietta. Il 2018 l’ex Ajax lo ha chiuso in doppia cifra. Meglio di Milik a livello realizzativo in Serie A hanno fatto solo tre giocatori (Cristiano Ronaldo, Piatek e Quagliarella). Ora c’è la sosta, quando si riprenderà Ancelotti potrà contare su un bomber caldo e al momento insostituibile, Mertens e Insigne sono avvisati.

La proposta di rinnovo del Napoli a Milik

Quando la stagione ripartirà e le vacanze saranno alle spalle, il d.s. Giuntoli inizierà a parlare del rinnovo con Milik e con il suo entourage. La trattativa non sembra troppo complicata. Il giocatore vuole rimanere, vuole dimostrare il suo valore in Serie A e vuole farlo con la maglia azzurra. Prima della fase calda, e cioè quella in cui partirà l’Europa League, il Napoli vorrebbe iniziare a ragionare con Milik e cioè agli inizi di febbraio. L’intenzione è quella di prolungare il contratto di due stagioni e cioè di allungare la scadenza fino al 2023. Naturalmente ci sarebbe anche un cospicuo aumento dell’ingaggio. Il polacco percepisce 2,5 milioni netti e potrebbe salire fino a 3.