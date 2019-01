Marko Rog lascerà il Napoli in questa sessione invernale delle trattative e andrà al Siviglia. Niente di nuovo nelle ultime notizie di mercato a cambiare, invece, è la formula con la quale il centrocampista croato (classe '95) verrà ceduto agli andalusi: non più prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, ma prestito secco per 6 mesi al termine dei quali farà rientro alla base senza alcuna opzione a testimonianza di come il club abbia fiducia in lui e non intenda privarsi del mediano che non ha espresso ancora tutte le potenzialità. Con Maurizio Sarri non ha mai visto il campo (come si dice in gergo), con Carlo Ancelotti ha raccolto 11 presenze (di cui 9 in campionato) e segnato 1 gol (in A contro l'Udinese) ma è rimasto chiuso da Allan, Hamsik, Zielinski, Fabiàn Ruiz e dallo stesso Diawara (solo quattro volte da titolare).

in foto: La scheda di rendimento di Marko Rog (fonte Transfermarkt)

Torna Allan, sarà convocato contro il Milan

Il miglior ‘acquisto' del Napoli è forse il rientro di Allan nel novero dei convocati. Il tecnico lo aveva annunciato nella conferenza stampa di vigilia della gara di campionato e così sarà. Il brasiliano, finora al centro delle voci di mercato per il pressing insistente del Paris Saint-Germain, ha accarezzato la possibilità di trasferirsi nella capitale francese in virtù del ricco contratto che gli era stato promesso (6 milioni, il triplo rispetto a quanto percepisce attualmente) ma ha dovuto accantonare – per il momento, salvo riannodare i fili nella prossima estate – ogni ambizioni a causa della mancata offerta ‘indecente' che il presidente De Laurentiis attendeva.