Nonostante la pausa per le nazionali e il campionato fermo fino al prossimo weekend, c'è un aspetto del calcio che non si ferma mai: il mercato. Si lavora sempre e di continuo per cercare di capire dove e come migliorare le rose a disposizione e nelle ultime ore si è parlato molto del Napoli. La società azzurra è sempre una di quelle più tirate in ballo perché potrebbe finire al centro di un giro di attaccanti di grande livello visto che si continua a parlare di Edinson Cavani e di una possibile partenza di Arkadiusz Milik, che non avrebbe convinto del tutto Carlo Ancelotti. Aurelio De Laurentiis ha promesso un grande colpo nel reparto offensivo al tecnico di Reggiolo e se non dovesse arrivare il Matador secondo Tuttosport potrebbe partire l'assalto a Ciro Immobile. I rapporti tra il presidente del club azzurro e suoi agenti Moggi-Sommella sono migliorati e il bomber di Torre Annunziata sarebbe l’ideale per il tipo di gioco che Ancelotti sta cercando di cucire addosso al suo Napoli.

Per arrivare all'attaccante uruguaiano c'è un ostacolo non da poco conto da superare ed è rappresentato dall'ingaggio da 12 milioni di euro l'anno percepito dalla punta di di Salto, che ha il contratto in scadenza nel 2020 ma sta subendo molto la presenza di Neymar e Mbappé e la sua permanenza sotto la Torre Eiffel potrebbe essere breve. Edinson Cavani per tornare in azzurro dovrebbe operare un sacrificio economico importante: si parla di un quadriennale da 6 milioni l'anno per strappare il "sì" del Matador e trattare poi con la società transalpina.

L'affare è piuttosto complicato e per questo motivo Aurelio De Laurentiis starebbe valutando delle alternative: la candidatura più importante sarebbe quella dell'attaccante della Lazio, che è stato già in passato seguito dal Napoli e rappresenterebbe una delle soluzioni migliore per l'attacco di Ancelotti ma non sarà per niente facile trattare con Claudio Lotito.