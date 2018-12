Alla vigilia dell'ultimo match di campionato con la Spal, Carlo Ancelotti ufficialmente ha dichiarato che nel calciomercato di gennaio il Napoli non si muoverà, né in entrata né in uscita. Ma si sa che nessuna squadra è mai ufficialmente fuori dal mercato. E anche i dirigenti partenopei saranno attivi. Vicinissimo è l'argentino Almendra e il d.s. Giuntoli lavora pure per la prossima stagione.

L'interesse del Napoli per Almendra del Boca Juniors

Il Napoli ha bloccato Agustin Almendra, centrocampista del Boca Juniors classe 2000, un playmaker giudicato più forte di Bentancur e che è stato già paragonato al mito Riquelme. Il capitano della nazionale argentina Under 20 era stato anche convocato in prima squadra, ma dopo l'arresto della sua fidanzata ha perso posizioni. In tanti lo seguono, il Napoli se lo vuole davvero deve sbrigarsi.

Il Parma pensa a Marko Rog

Il club partenopeo ha un ottimo rapporto con il Parma che, dopo aver preso in prestito Sepe, Inglese, Grassi e Ciciretti, avrebbe chiesto in prestito Marko Rog, obiettivo di mercato anche di Fiorentina, Monaco e Schalke 04. Il croato molto probabilmente lascerà il Napoli nel mercato di gennaio.

Kouamé obiettivo di mercato del Napoli

Christian Kouamé è il partner d'attacco di Piatek, il presidente Preziosi ha detto pubblicamente che il Genoa non si priverà né dell'uno né dell'altro nel corso del mercato di gennaio. Le offerte non mancano, il Napoli segue Kouamé che potrebbe rinforzare il reparto offensivo ma nel prossimo campionato, e se De Laurentiis accetterà la volontà di Preziosi la trattativa potrà nascere in Primavera.

Toljan e Pavard obiettivi di mercato del Napoli per giugno

Nella prossima stagione il Napoli si rinforzerà in difesa. Più facile prendere Jeremy Toljan, esterno tedesco di ventiquattro anni che gioca con il Borussia Dortmund. Mentre è molto più complicato far firmare per il Napoli Benjamin Pavard, terzino dello Stoccarda, classe 1996, campione del mondo con la Francia, che piace pure al Bayern Monaco.