Venerdì sera allo ‘Scida’ il Crotone ospiterà il Napoli. Per le due squadre sarà l’ultima partita di un 2017, che per entrambe è stato bello e intenso. La storica salvezza conquistata dai calabresi fa parte dalla storia recente della Serie A, mentre i partenopei hanno disputato un anno solare quasi perfetto e vogliono chiuderlo alla grande con il platonico titolo d’Inverno. Dopo la partita, al di là del risultato, i dirigenti delle due squadre parleranno di calciomercato, perché il Crotone pensa a due calciatori che Sarri ha utilizzato poco o niente.

Obiettivi di mercato del Crotone.

Il presidente dei rossoblu, Gianni Vrenna, parlando a Radio CRC ha detto apertamente che potrebbe o meglio sarebbe disposto a prelevare il difensore Tonelli e il centrocampista Giaccherini.

Il primo non gioca da mesi, ma piace pure al Verona, che potrebbe trovarsi senza Caceres (vicino alla Lazio), mentre il secondo ha giocato pochi spiccioli di partite ed è un uomo mercato, anche il Chievo lo preleverebbe volentieri

Tonelli e Giaccherini sono due giocatori che mi piacciono, non so se questi giocatori accetterebbero la piazza di Crotone? Di sicuro mi piacerebbe avere in squadra Insigne, per me è un giocatore straordinario.

Zenga e la sfida di venerdì.

Il Crotone ha 15 punti, come la Spal, ed è terzultimo. Walter Zenga per la quarta volta guiderà la squadra calabrese e cerca il colpo grosso contro il Napoli, che invece vuole vincere per mantenere il primato. Vrenna ha parlato anche di Zenga e del match di venerdì