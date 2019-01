Eppur si muove… Poche parole che rendono bene il piano di mercato del Napoli che non è rivolto a gennaio ma a giugno. A meno di 48 ore dalla chiusura della sessione invernale, eccezion fatta per la partenza in prestito di Marko Rog (oneroso e senza diritto di riscatto al Siviglia), non sono previsti movimenti in entrata né in uscita per gli azzurri. La squadra resterà così com'è fino al termine della stagione perché tra Coppa Italia ed Europa League non sono ammesse defezioni se l'obiettivo di ‘vincere qualcosa' è ambizione concreta e non da cine-panettone. E allora Allan non si tocca, pensare di cedere Koulibaly è una follia che Ancelotti ha distolto in tempo utile e si lavora per la prossima estate considerata anche la ristrettezza attuale del tempo a disposizione per chiudere operazioni.

Quali? Una in particolare, ovvero l'addio a Marek Hamsik che è tentato (ancora una volta) dalla Cina e dall'offerta economica che potrebbe far vacillare lo stesso Napoli. In Oriente c'è tempo fino al 28 febbraio per portare a termine le trattative (rispetto al 31 gennaio italiano) ma è difficile che i partenopei lascino una casella vuota fino al termine della stagione (De Laurentiis vorrebbe procrastinare a fine campionato l'addio allo slovacco). Solo in caso di addio al capitano si forzerà la mano per anticipare l'acquisto di Pablo Fornals del Villarreal (in agenda comunque per giugno): c'è la volontà del calciatore, non c'è ancora intesa con gli spagnoli che non vogliono scendere sotto il prezzo di 30 milioni previsto dalla clausola per lasciarlo partire.

Fornals, Lozano e Lobotka: un tris per giugno. Detto del centrocampista spagnolo, nella Liga c'è un altro nome accostato spesso al Napoli: si tratta di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Chi è il terzo calciatore segnato in cima al taccuino? L'ala messicana Hirving Lozano per la quale il Psv chiede 40 milioni e che può arrivare in caso di addio a Mertens oppure Callejon. Quanto al centrocampista marocchino classe '97, Sofian Kiyine, verrà sì ingaggiato dal Chievo ma resterà coi veneti fino al termine della stagione. In uscita c'è anche il tedesco Amin Youne che ha richieste dalla Germania e dalla stessa Italia.