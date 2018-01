Faouzi Ghoulam ha fretta di tornare e di scendere nuovamente in campo. Per la felicità del Napoli e di mister Sarri che pensavano di poter riavere il laterale difensivo non prima di marzo. Invece, dall'infermeria i messaggi sono più confortanti tanto che il giocatore sarebbe già in procinto di allenarsi di nuovo e provare le proprie condizioni fisiche in vista del pronto riutilizzo. Adesso si aspetta l'ultimo nullaosta, quello del campo e della preparazione mirata perché tornino a disposizione del tutto dopo il consulto dal professor Mariani a Villa Stuart per Ghoulam, insieme a Milik.

Ultimo consulto: sensazioni positive.

Come il polacco, anche Ghoulam sta cercando di recuperare al cento per cento dall'operazione che ha dovuto subire per la ricostruzione del legamento crociato. Un lento ma costante ritorno sui campi da gioco che si potrebbe concretizzare in questi giorni. Per il giocatore tutto è già passato e la voglia c'è ma il Napoli sta aspettando l'ok definitivo che arriva dallo staff medico: ci vuole per ufficializzare l'avvenuta riabilitazione dall'intervento chirurgico.

Recupero lampo: forse in campo contro il Lipsia.

Ghoulam sta strabiliando lo staff medico del Napoli e tutti coloro che ogni giorno frequentano Castel Volturno e che ne vedono i progressi. L'algerino si è fermato contro il Manchester City, circa un mese dopo Milik, ma potrebbe aver accorciato in maniera straordinaria i tempi e ha messo nel mirino il match di Europa League contro il Lipsia in programma a metà febbraio. Tempi ancor più brevi rispetto al polacco che è ancora fermo ai box.

Le belle parole di Koulibaly.

Ghoulam è anche un punto di riferimento nello spogliatoio azzurro, dove gode di incondizionata stima tra i compagni, guadagnata a suon di prestazioni più che positive in campo. Anche il compagno di reparto Koulibaly ricorda i momenti in cui Ghoulam sembrava essersi allontanato dal Napoli per poi firmare il rinnovo: "Sono stato io a incoraggiarlo a restare a Napoli, gli dicevo di rimanere ancora con noi. Del resto, per raggiungere obbiettivi importanti bisognava rinnovare il contratto di Ghoulam e la società non si è tirata indietro"

Le condizioni di Milik.

Per Milik, invece, tutto ancora tace. Il polacco sta recuperando ma senza forzare i tempi. Milik infatti è già al secondo infortunio di questo tipo in due anni e sta rispettando a pieno il programma di riabilitazione che era stato stilato per lui in seguito al k.o. occorso in occasione della partita con la Spal.

L'ottimismo del dottor De Nicola, staff medico azzurro.

Il dottor De Nicola, numero uno dello staff medico, conferma i notevoli progressi fatti sia dall'attaccante sia dal difensore, entrambi infortunatisi al ginocchio e operati per la rottura del crociato. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha ribadito come il loro recupero sia una sorta di doppio colpo di mercato anche in previsione della sfida di Europa League contro il Lipsia.