La sconfitta di Firenze, arrivata dopo una lunga striscia di imbattibilità esterna che durava da 30 partite, rischia di scrivere la parola fine ai sogni scudetto del Napoli. A tre giornate dalla conclusione del campionato, la distanza tra la Juventus e i partenopei è tornata di quattro punti: un divario che rischia di essere incolmabile.

"Il Napoli ha disputato la peggiore gara stagionale – ha esordito in conferenza stampa il mister partenopeo – La vittoria di ieri della Juventus? Io ho l'obbligo di parlare della nostra partita e questo è il momento di ringraziare i tifosi e di scusarci per la prestazione. Ora abbiamo l'obbligo di riscattare questa prestazione domenica prossima. Se la gara di ieri ha influito mentalmente, questo è un limite nostro. Ho visto gente che oggi ha reagito in maniera scomposta ed è difficile dire a cosa sia dovuto questo tracollo di energie".

Il crollo partenopeo

Nel weekend in cui il Napoli avrebbe dovuto godere dell'eventuale favore dell'Inter, è stata invece la Fiorentina a fare ai rivali storici della Juventus. Un finale di campionato al cardiopalma che sorride ai bianconeri: in vantaggio anche in caso di arrivo a pari punti, grazie alla differenza reti. "La squadra ha fatto una brutta prestazione e non vedo nessuna positività nei singoli in questa partita – ha continuato Sarri – Forse qualcuno ha sbagliato atteggiamento pensando alla partita della Juventus. Abbiamo perso delle sicurezze tattiche dopo l'espulsione, e di fronte allo svantaggio siamo andati in default nervoso".

"La squadra ha cercato di reagire coi singoli, ma poi ci siamo persi come squadra. Sicuramente è stata una partita in cui la Fiorentina ha fatto una prestazione di altissimo livello. Mentre noi, per la prima volta, di fronte alle avversità ci siamo persi. I tifosi hanno perso la passione dopo gli episodi di San Siro? Questa si recupera pensando solamente al campo, non voglio pensare a null'altro. Il rischio è di perdere appassionati perché molti tifano squadre che sanno benissimo che non vinceranno mai. Impoverendo il sistema poi si impoveriranno anche i ricchi".