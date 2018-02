La Juventus in casa contro l'Atalanta, il Napoli a Cagliari. Il duello a distanza per lo scudetto è uno stillicidio che va avanti, goccia a goccia, scandito dal calendario spezzatino: bianconeri in campo nel tardo pomeriggio di domenica, azzurri in posticipo lunedì sera. Una guerra di nervi prima ancora che tattica e agonistica. La squadra di Sarri è fuori da altre competizioni, quella di Allegri è impegnata ancora su 3 fronti: la Champions, che il prossimo 7 marzo – in occasione del ritorno a Wembley col Tottenham – vivrà l'atto decisivo degli ottavi di finale; la Coppa Italia, mercoledì prossimo ci sarà il secondo match a Torino con l'Atalanta; il campionato.

Entrambe hanno pagato (e pagano tuttora) dazio agli infortuni: Cuadrado è fermo da tempo, le condizioni di Bernardeschi sono le più preoccupanti (rischia l'operazione); Ghoulam è stato fermato dalla malasorte entrata in tackle sul ginocchio due volte; Milik è ristabilito e dovrebbe (finalmente) tornare nella lista dei convocati per la sfida con la Roma.

Mario Rui ok, prima volta per Milic

Il colpo al piede sinistro preso nella gara di Europa League contro il Lipsia aveva fatto scattare l'allarme ma nella giornata di sabato il difensore portoghese ha svolto regolarmente allenamento con la squadra ed è a disposizione per il posticipo di lunedì. A proposito di terzini, il nuovo arrivato Milic sta bene fisicamente ed è pronto alla bisogna. Ha provato gli schemi con il gruppo e sarà convocato per la trasferta in Sardegna.

In attesa del sì di Milik

Sarri attende solo che l'attaccante polacco – reduce dall'infortunio – gli dica ‘mister, sono pronto' per inserirlo nella rosa dei convocati. Le condizioni fisiche del calciatore sono a posto, la fase di riabilitazione e il ritorno in campo agli allenamento quotidiani hanno messo fine al periodo di stop: fu operato il 25 settembre scorso dal prof. Mariani per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro che aveva ceduto nella gara con la Spal. Ovvio che abbia qualche remora, considerato il precedente che lo ha visto ‘vittima' a distanza di un anno: operazione per la ricostruzione del legamento crociato dell'altro ginocchio (il sinistro), infortunio subito lo scorso anno durante una partita della Nazionale.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli.

Nei giorni scorsi Cragno ha sfidato il Napoli dicendo di voler "fare un piacere alla Juventus" opponendosi alle conclusioni dei partenopei. Avrà il suo bel lavoro da svolgere considerato che in Sardegna la squadra di Sarri si presenta col tridente Callejon, Mertens, Insigne e in formazione tipo. Albiol e Koulibaly centrali davanti a Reina, Hysaj e Mario Rui sulle corsie laterali, centrocampo imperniato su Allan, Jorginho e Hamsik (con Zielinski asso nella manica da calare a gara in corso).

Quanto al Cagliari il modulo potrebbe essere un 3-5-1-1 con Cragno tra i pali e difesa composta da Andreolli, Castan e Ceppitelli ma non sono da escludere Romagna o Pisacane. A centrocampo Barella avrà il ruolo di lotta e di governo, con Ionita e Padoin ai lati. Sulle corsie ballottaggio a destra tra Faragò e Dessena, con il primo favorito, mente a sinistra dovrebbe esserci Lykogiannis. Pavoletti (ex di turno) sarà l'unica punta con Joao Pedro a sostegno.