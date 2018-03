Vincere. Napoli e Roma non hanno alternative sia pure con motivazioni opposte: da un lato la squadra di Sarri impegnata nel duello a distanza con la Juventus per lo scudetto; dall'altro la squadra di Di Francesco finita ai margini del podio Champions (-1 dall'Inter quarta, -2 dalla Lazio terza). Agli azzurri resta solo il campionato dopo aver salutato le competizioni europee la settimana scorsa nonostante la vittoria a Lipsia. I capitolini, invece, sono ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa e si giocheranno il tutto per tutto nel ritorno all'Olimpico contro lo Shakhtar (si parte dal ko per 2-1 maturato in Ucraina).

Milik, un'arma in più per Sarri.

La novità nel Napoli è il ritorno di Arek Milik tra i convocati. L'attaccante polacco s'era fermato a fine settembre a causa del secondo infortunio al ginocchio, questa volta quello destro: come già accaduto per il sinistro un anno fa (allora si fece male in nazionale), la rottura del legamento crociato lo ha costretto all'operazione e a una lunga riabilitazione. Dopo cinque mesi l'ex Ajax è tornato disponibile e il suo rientro in panchina consegna a Sarri un'arma in più in vista di un finale di stagione durissimo e denso d'impegni.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma.

Qui Napoli

Hamsik è l'unico dubbio di formazione per Maurizio Sarri. Il capitano è rimasto a riposo a scopo precauzionale a causa dell'influenza ma ci vuole ben altro per fermarlo. Lo slovacco ha già fatto intendere di voler fare il possibile per esserci. Non dovesse farcela è pronto Zielinski a essere inserito nella linea mediana che annovera già con Jorginho ed Allan. In difesa Albiol e Koulibaly agiranno al centro, Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. In attacco il tridente collaudato con Insigne, Mertens e Callejon.

Qui Roma

Pellegrini ce la fa ma dovrebbe partire dalla panchina. Per il centrocampo Di Francesco sceglie la linea composta da Nainggolan, De Rossi e Strootman. In difesa Manolas e Fazio al centro, Florenzi a destra e Kolarov sulla corsia mancina sinistra. In attacco Dzeko al centro del tridente ed Under alla sua destra mentre El Shaarawy sulla destra sembra favorito rispetto a Perotti e a Defrel. La sorpresa? Che il tecnico opti per un modulo 4-2-3-1 con un attaccante in più al posto di Strootman oppure spostando il ninja più in avanti.

Napoli (4-3-3) 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. Allenatore: Sarri. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 37 Ounas, 99 Milik, 27 Machach Indisponibili: Chiriches, Ghoulam. Diffidati: Koulibaly, Jorginho, Mario Rui.

(4-3-3) 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. Allenatore: Sarri. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 11 Maggio, 62 Tonelli, 19 Milic, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 37 Ounas, 99 Milik, 27 Machach Indisponibili: Chiriches, Ghoulam. Diffidati: Koulibaly, Jorginho, Mario Rui. Roma (4-3-3) 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco A disposizione: 28 Skorupsky, 5 Jesus, 25 Bruno Peres, 33 Silva, 7 Pellegrini, 30 Gerson, 23 De Frel, 8 Perotti, 14 Schick. Indisponibili: Karsdorp. Diffidati: Fazio, De Rossi, Dzeko.

Le quote e i pronostici di Napoli-Roma.

A giudicare dalle quote e dai pronostici proposti dalle agenzie di scommesse l'ago della bilancia è tutto dalla parte del Napoli, e non solo perché gioca in casa. Il momento degli azzurri in campionato (reduci dal 5-0 a Cagliari) sposta l'equilibrio dalla parte dei padroni di casa a fronte di una Roma scivolata al quinto posto in classifica dopo i risultati poco felici tra coppa e campionato. Bassa (1.60) la quota per la vittoria dei campani, più alta quella relativa al blitz dei capitolini (6.25) mentre il segno ‘x' è pagato a 4.15 come si evince dal raffronto delle differenti valutazioni proposto da superscommesse.it.

in foto: Le quote di Napoli–Roma (fonte superscommesse.it)

Il risultato esatto che può valere oro.

Il dato più interessante e che può ingolosire gli scommettitori fa riferimento al risultato esatto. Altissime le quote che danno una vittoria rotonda (4-0) della Roma al San Paolo: è quotata 300 volte la posta. Così come puntare sul risultato esatto di 1-4 vale invece 201 volte la posta. Più bassa l'altra valutazione relativa al successo dei giallorossi: lo 0-3 viene quotato a 105 volte la posta.