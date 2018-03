Dopo la "tormentata" attribuzione del gol dell'Udinese della scorsa settimana, anche in questa puntuale è arrivato l'episodio da rete che fa discutere. Stiamo parlando del momentaneo pari della Roma a Napoli, attribuito al turco Under, ma sul quale appare evidente la deviazione determinante di Mario Rui, che ha messo fuori causa Reina, scavalcato dal pallone.

Proprio l'esterno portoghese, nel big match del San Paolo, ha vissuto una delle sue peggiori partite da quando è in Italia. Al netto dell'assist decisivo per la rete di Insigne al 6′, non è riuscito a contrastare al meglio il turco nell'azione del pari e ha sulla coscienza il 4-1 di Perotti, sul quale si è esibito in un colpo di tacco a liberare l'area trasformatosi in involontario suggerimento per l'argentino. I fantallenatori devono dunque temere che ai brutti voti in pagella si aggiunga anche la beffa del -2? Scopriamolo insieme.

L'azione del gol.

Al 12′ del primo tempo, Nainggolan recupera palla sulla mediana, si invola sulla trequarti e serve sulla corsa Under che controlla a seguire e, dal versante destro dell'area, lascia partire un sinistro a giro che finisce la sua corsa in fondo al sacco. Rivedendo le immagini, però, si nota il tentativo di Rui di contrarre il tiro, che ha solo l'effetto di far impennare la traiettoria e rendere il tiro imprendibile.

La decisione della Lega Calcio.

A meno di dietrofront, l'attribuzione del gol da parte della Lega è stata immediata e senza dubbi: gol del turco e non autogol di Rui. È stata valutata in tal senso l'intenzione di Under di concludere a rete e il tiro indirizzato nello specchio della porta.

+3 Under.

Con questa rete il giovane talento della Roma, classe '97, sale a quota cinque in campionato, sei in stagione contando anche quella in Coppa Italia. Un rendimento che sta confermando la scelta del ds Monchi che lo ha pescato nell'Istanbul Basaksehir.