Il Napoli ci crede, ora più che mai. La vittoria in casa della Juventus sembra aver aperto una piccola crepa nella muraglia bianconera e la squadra azzurra ora si trova a solo un punto dai bianconeri. a parlare di questo momento del club partenopeo è Raul Albiol, uno dei punti di riferimento della compagine di Maurizio Sarri. Il difensore spagnolo ha parlato nel corso de "El Partidazo" sulla radio COPE e ha parlato apertamente di scudetto e di cosa potrebbe succedere in città nel caso dovesse arrivare questa vittoria storica:

Il problema è che se vinciamo lo scudetto non potremo uscire di casa per un mese, ieri siamo stati un’ora e mezza col bus bloccati in aeroporto dai tifosi in festa, era folle, bellissimo. La gente è entusiasta, in caso di scudetto impazzirebbe. Il calendario è relativo, ogni gara può riservare sorprese, ma è vero che loro dovranno incontrare Inter e Roma in trasferta, due match difficili. Sono quattro finali sia per noi che per loro, siamo vicini, a un punto, e dovremo provarci fino alla fine.

Albiol: Lottiamo contro il Nord

Albiol ha parlato della Juventus, della sua abitudine a vincere e di come questo grande momento del Napoli, che ormai dura da anni, sia una rivalsa da parte del Mezzogiorno d'Italia verso il Nord proprio dai tempi in cui gli azzurri sfidavano con Maradona le big del settentrione:

La Juve è abituata alle vittorie, vince lo scudetto da sei anni senza quasi rivali, era da tanto tempo che non si trovava un avversario così vicino nelle ultime quattro giornate e questo era il nostro obiettivo. Siamo riusciti ad arrivare in fondo ancora in piena corsa, ora ce la giochiamo. I bianconeri hanno tantissimi tifosi, ma qui a Napoli non lottiamo solo contro di loro, ma praticamente contro tutto il Nord. Stiamo vivendo qualcosa di bellissimo, Napoli ama i suoi calciatori e vederci lì in cima, pensando che non accadeva da 30 anni e qui c’era Maradona… Per noi è più dura, non abbiamo il miglior giocatore del mondo come allora. Diego a Napoli? È stato qui per conoscere il suo nuovo nipotino. Suo figlio vive qui, è un bravissimo ragazzo e ogni tanto viene a seguire i nostri allenamenti. Gli somiglia tantissimo.

Albiol: Speriamo di festeggiare lo scudetto

L'ex difensore di Valencia e Real Madrid ha parlato del ritorno a Napoli della squadra da Torino e del bagno di folla che li ha accolti all'aeroporto di Capodichino e gli ha impedito di fare rientro a casa in breve tempo tanta e tale era la gioia da parte dei supporter azzurri:

Se ho visto i video dei tifosi in rete? No, dopo quello che ho vissuto ieri notte andava bene così. Nel bus ci siamo divertiti con loro, eravamo lì bloccati e ci siamo uniti alla loro festa. Erano tanti anni che non si vinceva a Torino, c’è una grande rivalità ed averli battuti e, contestualmente, esserci rimessi in corsa per lo scudetto è stato un colpo fortissimo. Speriamo di festeggiare lo scudetto tra un mese.

Giocatori scelgono l'abbraccio dei tifosi a Capodichino: niente uscita secondaria

Tra la squadra azzurra e i tifosi sembra essersi instaurato un connubio fortissimo che ormai li lega a filo diretto. Secondo quanto racconta stamattina il Corriere dello Sport domenica notte, al ritorno da Torino, era previsto un piano di uscita diverso ma sono stati gli stessi giocatori del Napoli a chiedere di poter ricevere l'abbraccio dei tifosi: per questioni di ordine pubblico si era preventivamente pensato a far passare il pullman da un'uscita secondaria ma i ragazzi di Sarri non vogliano perdersi nemmeno un momento di questa memorabile stagione.