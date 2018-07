Faouzi Ghoulam questa mattina è stato operato a Villa Stuart dal Professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli il dottor De Nicola, per la terza volta negli ultimi nove mesi. Il difensore azzurro è stato sottoposto a un piccolo intervento per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra. Insomma un intervento di routine, nulla di preoccupante, a differenza delle operazioni subite tra novembre e febbraio. Il difensore sarà disponibile per il ritiro di Dimaro, che inizierà la settimana prossima.

Scampato pericolo per il terzino algerino che dalla prossima settimana seguirà una tabella di lavoro personalizzato e inizierà a lavorare con i compagni di squadra, all’appello mancano quelli che hanno disputato o stanno disputando il Mondiale, il ritiro precampionato, che si terrà ancora una volta a Dimaro. Il giocatore non potrà magari spingere inizialmente ma avrà modo di recuperare la condizione rapidamente e di lavorare con il nuovo tecnico Ancelotti.

Per il ritiro Ancelotti ha convocato ventitré giocatori, il numero potrebbe aumentare molto presto perché il Napoli in questa settimana dovrebbe ufficializzare gli acquisti di Fabian Ruiz, che ha effettuato le visite mediche, e dei portieri Alex Meret e Orestis Karnezis. Con Ghoulam infortunato e Mario Rui in vacanza dopo il Mondiale con il Portogallo, Ancelotti si troverà senza esterni sinistri difensivi.

Questi i convocati del Napoli per il ritiro di Dimaro. Portieri: Sepe, Contini. Difensori: Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches, Luperto, Hysaj, Ghoulam,. Centrocampisti: Grassi, Ciciretti, Gaetano, Allan, Rog, Diawara, Hamsik, Mezzoni. Attaccanti: Lorenzo Insigne, Verdi, Callejon, Ounas, Roberto Insigne. All’appello mancano: Koulibaly, Milik, Zielinski, Mertens e Mario Rui, oltre ai nuovi acquisti che non sono ancora stati ufficializzati.