Il Napoli è sornione sul mercato. Il club di Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni ufficializzerà l’acquisto del messicano Hirving Lozano e poi cercherà di chiudere un’altra trattativa. Il sogno è sempre rappresentato da James Rodriguez, l’interesse degli azzurri è noto anche se l’affare sta andando troppo per le lunghe e per questo resta calda la pista che porta a Mauro Icardi, senza dimenticare per il Napoli la possibilità di arrivare a Llorente.

A che punto è la trattativa del Napoli per James Rodriguez

Il giocatore colombiano è stato convocato dal Real Madrid per la partita di campionato con il Celta Vigo e questo per molti rappresenta la fine delle trattative per il colombiano, ma non è così. Questo sostiene ‘Il Mattino’ secondo cui il Napoli non è preoccupato ed è in attesa degli ultimi giorni di mercato per sferrare l’attacco al ‘cafetero’. Zidane ha escluso dal suo progetto James Rodriguez, ma lo ha chiamato per il match di Vigo per via degli infortuni di Hazard e Asensio. Dunque nulla ancora è compromesso in modo definitivo. Il Napoli punta sempre sulla mediazione del procuratore Jorge Mendes, che vuole portare in Serie A James Rodriguez.

Icardi, Lozano, Llorente e il mercato del Napoli

La trattativa per il ‘Chucky’ Lozano è praticamente chiusa, pochi giorni fa il presidente De Laurentiis ha trovato l’accordo con Raiola e con il PSV. A breve il messicano diventerà un calciatore del Napoli per 42 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni da 4,5 milioni netti. Un altro giocatore offensivo sicuramente arriverà, se non sarà James Rodriguez il Napoli punterà su un centravanti vero. Per Mauro Icardi sarebbe stata già presentata un’offerta all’Inter, l’argentino riflette mentre aspetta la Juventus. E poi c’è Fernando Llorente, giocatore spagnolo, attualmente svincolato, che fa gola a mezza Serie A.