Quali scelte di formazione per Carlo Ancelotti in vista di Fiorentina-Napoli? L'allenatore azzurro per l'anticipo in programma sabato 8 febbraio alle ore 18 dovrà fare quasi certamente a meno di uno dei suoi perni difensivi ovvero Raul Albiol. Alcuni problemi fisici dovrebbero mettere fuori gioco il centrale spagnolo per la tutt'altro che semplice trasferta in terra viola del Napoli che vuole vendicare il pesantissimo ko della scorsa stagione

Raul Albiol salterà Fiorentina-Napoli

In Fiorentina-Napoli intrigante anticipo del sabato della 23a giornata di Serie A Carlo Ancelotti dovrà rinunciare a Raul Albiol. Al momento le possibilità di vedere in campo il centrale spagnolo sono davvero minime. Il motivo? Una serie di problemi fisici, che dovrebbero spingere il tecnico a non rischiare quello che è uno dei suoi calciatori più esperti. La difesa del Napoli dunque perde dunque un titolare.

Chi sostituirà Albiol in Fiorentina-Napoli

La tendinite dunque impedirà a Raul Albiol di scendere in campo in Fiorentina-Napoli. Chi sostituirà lo spagnolo al centro della difesa contro l'attacco della Viola protagonista dopo l'arrivo di Muriel di un rendimento in crescendo. Scontata la presenza di Maksimovic in coppia con Koulibaly. Toccherà a loro provare ad arginare il potenziale offensivo della squadra di casa. Non ci sarà Hamsik per il quale la trattativa con il Dalian si è riaperta: al suo posto spazio a Fabian Ruiz in coppia con Allan con Zielinski (favorito su Verdi) e Callejon sulle corsie. In avanti tandem Insigne-Milik, con Mertens pronto a subentrare.

La Fiorentina contro il Napoli senza Vitor Hugo

Se gli azzurri vogliono vincere per mettere pressione alla Juventus impegnata domenica in casa del Sassuolo, anche la Fiorentina vuole confermare il suo momento positivo. Pioli sembra intenzionato a puntare sul 4-3-3 con tridente formato dagli scatenati Chiesa e Muriel ai fianchi di Simeone. In mediana Gerson, con Edimilson e Veretout. Conferma per Laurini nelle vesti di terzino, con Ceccherini centrale al posto dell'infortunato Vitor Hugo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Edmilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti.