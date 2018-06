Le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli raccontano di novità importanti per il futuro di Raúl Albiol. L'esperto difensore spagnolo, nonché ex perno della squadra di Maurizio Sarri sembra sempre più vicino all'addio all'azzurro che veste dal 2013. Le ultime indiscrezioni sul futuro dell'ex di Valencia e Real Madrid arrivano proprio dalla Spagna e parlano della disponibilità del giocatore ad un ritorno in patria per vestire la maglia del Villarreal.

Raúl Albiol-Villarreal, le ultime notizie nel calciomercato in uscita del Napoli

Già nei giorni scorsi il "sottomarino giallo" si era mosso con decisione per cercare di arrivare a Raúl Albiol. Un giocatore d'esperienza che conosce bene la Liga avendovi militato con le casacche di club prestigiosi come il Valencia e il Real, e che farebbe molto comodo. Ecco allora che il Villarreal ha contattato l'entourage del classe 1985 e in particolare il suo agente Manolo Quilon manifestando la volontà concreta di pagare la clausola rescissoria di 6 milioni di euro, fissata dal Napoli

Calciomercato Napoli, accordo Albiol-Villarreal

Le ultime notizie sulla trattativa raccontano di un'importante apertura del giocatore. Come evidenziato infatti da CalcioNapoli24, il calciatore attraverso il suo agente avrebbe manifestato la volontà di accettare la proposta del Villarreal. Le parti infatti sarebbero d'accordo sia sull'ingaggio che sulla durata del contratto, con Albiol che gradirebbe e non poco il ritorno nella Liga e il progetto del Villarreal.

Napoli, l'addio ad Albiol è ad un passo

Adesso la palla passerà al Napoli che nelle prossime ore sarà informato di tutti i particolari dell'offerta del Villarreal e della disponibilità dei gialli di Spagna di pagare la clausola rescissoria di 6 milioni del giocatore. Giocatore che sarebbe a quel punto libero di trasferirsi in Spagna. Se dovesse arrivare la fumata bianca si chiuderebbe un altro tormentone di mercato, iniziato proprio dopo la notizia dell'addio a Sarri e dell'arrivo di Ancelotti che confermerebbe la mini-rivoluzione in casa azzurra in vista della prossima stagione

Napoli, nelle ultime notizie di mercato i sostituti di Albiol

Un'eventuale partenza di Albiol spingerebbe inevitabilmente il Napoli a muoversi sul calciomercato alla ricerca di un altro centrale difensivo di caratura internazionale. In attesa di capire se Koulibaly resterà o meno in azzurro, De Laurentiis e Giuntoli continuano a seguire diverse piste. Le più suggestive sono quelle che portano a David Luiz e al centrale del Bayern Boateng, che rappresenta però al momento solo una suggestione alla luce del suo altissimo ingaggio. Difficile anche arrivare a De Ligt sul quale c'è anche la Juventus. Attenzione anche ad Abdou Diallo, il classe 1996 del Mainz che potrebbe costare almeno 20 milioni di euro