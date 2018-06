A Napoli si lavora alacremente sul fronte portiere. Il dopo Reina è ancora una nebulosa che però potrebbe diradarsi da un momento all'altro. La corsa sembra essere rimasta a due, tra Areola e Meret, due profili seguiti attentamente da tempo e che piacciono entrambi a Carlo Ancelotti. Ma mentre dalla Francia spingono per l'affare Areola, fonti vicine ai partenopei raccontano un'altra verità: il Napoli starebbe chiudendo per Meret.

La pista francese su Areola. Stando a quanto riporta ‘Le Buteur’ in Francia, il Napoli starebbe lavorando sull'asse Areola, con Jorge Mendes, agente di Ghoulam, che avrebbe proposto il cartellino del terzino algerino al PSG proprio in vista di uno scambio con il portiere. Il profilo del difensore azzurro pare piaccia al neo allenatore del club parigino Tuchel. Così, l’eventuale avanzamento della trattativa per Ghoulam al PSG potrebbe sbloccare la pista che porta ad Alphonse Areola, portiere dei parigini.

L'idea Ghoulam-Areola. I numeri ci sono, a livello economico: la valutazione del cartellino del francese è di circa 30 milioni, mentre Ghoulam ha sul suo contratto una clausola di 40 milioni valida solo per l’estero. Ma non sarebbe proprio questa la priorità del Napoli, che avrebbe in mano Meret, giovane virgulto italiano che costa quanto Areola ma è più in prospettiva.

Napoli vicino? Per ora è la squadra che ha dimostrato più convinzione e a livello tecnico credo sia una delle migliori soluzioni per lui. Non dubito che possa diventare un beniamino per i tifosi del Napoli".

Meret già in pugno. Sono le parole del procuratore di Meret che confermerebbero come De Laurentiis definirà l'acquisto dall'Udinese del portiere classe '97, protagonista nell'ultima stagione con la maglia della Spal, nei prossimi giorni. L'accordo col calciatore e il suo agente è stato già definito, sulla base di un quinquennale a 1,4 milioni di euro a stagione, mentre è ad un passo l'intesa tra i club.

Un affare da 30 milioni. I friulani all'inizio chiedevano 35 milioni di euro e hanno rifiutato le contropartite tecniche messe sul piatto dal Napoli, quali Sepe e Tonelli ma alla fine, si chiuderà sulla base di 30 milioni cash.