Ultima giornata di campionato. Al San Paolo arriva il Crotone che ha un bisogno disperato di punti per la salvezza: dinanzi a sé avrà un Napoli che nulla ha più da chiedere alla stagione con il secondo posto in cassaforte e la partecipazione alla Champions certa per il terzo anno consecutivo. Maurizio Sarri, però, ha chiesto alla squadra di chiudere in bellezza per salutare in maniera degna un pubblico che accorrerà numeroso allo stadio per salutare i propri beniamini. Per alcuni si tratterà di un addio, per altri (forse) di un arrivederci in attesa di conoscere la decisione del tecnico. Rinnoverà oppure no? Varcherà la Manica e finirà al Chelsea oppure andrà Oltrecortina e accetterà l'offerta dello Zenit? Ventisette milioni di euro per 3 anni, è questa la proposta del club russo che ha salutato di recente Roberto Mancini. Cifre che fanno riflettere e vacillare nonostante la consapevolezza di non far parte di una società di prima fascia nel panorama continentale.

Le alternative a Sarri: Ancelotti pista calda

Il presidente, Aurelio De Laurentiis, ha messo le carte in tavola nell'incontro avuto in settimana a casa del tecnico e adesso attende una risposta ma non lo farà a lungo. Sarri si è preso ancora qualche giorno di riflessione: vuole attendere che Radio Londra sussurri qualcosa a margine della finale di FA Cup tra i Blues e il Manchester United. In caso di flop del Chelsea, Abramovich potrebbe decidere di azzerare lo staff tecnico e ripartire anche in considerazione del mancato accesso alla Champions e l'allenatore toscano mai è uscito dai radar del patron russo. In casa Napoli si respira comunque ottimismo ma non è detta l'ultima parola… E' anche per questa ragione che il massimo dirigente degli Azzurri s'è cautelato contattando Carlo Ancelotti (al quale verrebbe proposto un contratto alla Benitez, un anno con opzione per il secondo a favore del Napoli) e tenendo calda la pista che conduce a Unai Emery in uscita dal Psg. In Italia, invece, il nome più in auge è Giampaolo (una scelta all'insegna delle continuità tattica e dell'identità di gioco).

Chi può lasciare gli azzurri a fine stagione

Certo l'addio di Pepe Reina, anche Maggio è giunto al termine della sua esperienza in azzurro (possibile che per lui ci sia un ruolo dirigenziale). La gara di domenica pomeriggio (ore 18) potrebbe essere l'ultima anche per altri protagonisti del Napoli di questi anni: Jorginho, che sembra vicino al Manchester City, gli spagnoli Albiol e Callejon (clausola rescissoria possibile), Dries Mertens (28 milioni per liberarsi) e addirittura il capitano Marek Hamsik, che nelle ultime è stato accostato ai cinesi del Guanzhou (ingaggio da 18 milioni all'anno).

Le trattative di calciomercato del Napoli

Le ultime notizie di calciomercato sulle cessioni s'intrecciano con le voci sulle trattative attualmente in corso. Tra i pali Rui Patricio dello Sporting Lisbona (quadriennale da 2 milioni a stagione) sembra favorito su Leno del Leverkusen (finora l'ostacolo è stato sui diritti d'immagine). Vodisek, giovanissimo portiere dell'Olimpia Lubiana, potrebbe far parte della rosa rivoluzionata. In difesa si registra un ritorno di fiamma per Vrsaljko dell'Atletico Madrid così come con Grimaldo del Benfica i partenopei rinnoverebbero entrambe le corsie laterali. A centrocampo Klaassen viene di nuovo accostato ai partenopei (soprattutto in caso di partenza di Hamsik) assieme ad André Gomes (formula del prestito biennale) o Denis Surez (sempre da Barcellona). Torreira della Sampdoria sembra il profilo più indicato per prendere il posto di Jorginho. La novità potrebbe essere Krunic dell'Empoli. In attacco i nomi che circolano sono risaputi: Verdi del Bologna, Politano del Sassuolo, Chiesa della Fiorentina (per il quale stravede De Laurentiis) e Iago Aspas del Celta Vigo.

Il rinnovo di Zielinski, le cifre

Da registrare anche la volontà del Napoli di rinnovare il contratto al polacco Zielinski dopo Allan e Chiriches. L'accordo in essere scadrà nel 2021 (stipendio di poco superiore al milione di euro) ed è suggellato da una clausola da 65 milioni di euro – ‘codicillo' che non spaventa i club della Premier (Liverpool) -. La proposta del club è: prolungare l'intesa fino al 2023 ritoccando l'ingaggio fino a 2.2 milioni di euro che diverrebbero 2.5 coi bonus mente l'entourage del calciatore preme per arrivare fino a 2.8 milioni. L'obiettivo è raggiungere l'intesa prima del Mondiale.