Nelle notizie di calciomercato di oggi sul Napoli torna caldo il nome di Hirving Lozano. Il club azzurro dopo l'addio a Pépé e alla luce delle difficoltà per gli obiettivi James e Mauro Icardi, ha ripreso il discorso relativo all'attaccante messicano, vecchio pallino di Ancelotti. Mentre il ds Giuntoli sta riallacciando i rapporti con Mino Raiola, un assist per gli azzurri potrebbe arrivare dalla sorprendente eliminazione del PSV in Champions che potrebbe spingere Lozano all'addio all'Olanda

Calciomercato Napoli, Hirving Lozano nelle notizie di calciomercato di oggi

Il Napoli torna forte su Hirving Lozano. Le notizie dell'ultim'ora sulla trattativa di mercato, confermano l'incontro andato in scena ieri sera tra il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli e l'agente dell'attaccante Mino Raiola. Come evidenziato da Sky, c'è la volontà del club azzurro di riallacciare il rapporto con il procuratore, dopo le turbolenze relative ai dettagli contrattuali dell'operazione Manolas.

Napoli, le ultime sulla trattativa per Lozano

A giocare a favore del Napoli nell'operazione di mercato Lozano potrebbe essere anche l'inaspettata eliminazione del PSV nei preliminari di Champions per mano del Basilea. Una situazione che potrebbe spingere il messicano all'addio. Gli azzurri sarebbero pronti ad offrire a Lozano un contratto con stipendio da 4 milioni di euro a stagione, anche se bisogna assecondare le richieste del club olandese di circa 40 milioni di euro.

Napoli, tutte le notizie di calciomercato di oggi su James Rodriguez, Icardi e Milik

Per quanto riguarda le notizie di calciomercato di oggi del Napoli c'è da registrare ancora la situazione di stallo per James Rodriguez anche se Zidane ha aperto ad un suo addio ("Non so se resterà al Real nella prossima stagione"). Discorso simile anche per Mauro Icardi che nei giorni scorsi avrebbe aperto agli azzurri, ma che è finito nei radar anche della Roma con l'Inter che pensa ad un possibile affare con l'inserimento di Dzeko. Gli azzurri comunque non mollano la pista Icardi, con il suo arrivo che aprirebbe le porte all'addio di Milik. Su quest'ultimo, valutato 60 milioni da De Laurentiis, ci sono il Betis e diversi club di Bundesliga