Il Napoli ha trovato l'accordo con Josip Ilicic dell'Atalanta. Le ultime notizie di calciomercato sulle trattative in tempo reale degli azzurri sono rilanciate da Sky Sport che racconta di come sia forte il pressing sullo sloveno, uno dei punti di forza della formazione di Gasperini. Affare già fatto? No, secondo indiscrezioni è stata raggiunta per adesso solo l'intesa con il giocatore, 31enne, in base a un contratto di 3 anni con stipendio di 2.2 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente (circa 1.5 milioni fino al 2020). Manca ancora il via libera da parte del club orobico che il presidente, Aurelio De Laurentiis, spera di convincere mettendo sul piatto un'offerta di 12 milioni di euro con la possibilità di inserire il cartellino di Roberto Inglese (di proprietà dei partenopei, di rientro a fine torneo dal prestito al Parma) quale contropartita.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Josip Ilicic (fonte trasnfermarkt.it)

Qual è la risposta datata dall'Atalanta. Al momento in casa bergamasca si pensa a una sola cosa: battere il Sassuolo in casa domenica prossima (si gioca alle 20.30) per conquistare una storica qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Un miracolo sportivo costruito anche grazie alle prodezze dello sloveno, protagonista assieme a Zapata e al Papu Gomez della rimonta in classifica fino ad agganciare la terza posizione alle spalle della Juventus e dello stesso Napoli. Non è da escludere che, a traguardo tagliato, il club possa anche proporre a Ilicic il rinnovo del contratto.

I numeri di Ilicic in stagione. Dodici gol e 7 assist tra campionato e coppa, 4 volte man of the match, percentuale di precisione nei passaggi che supera il muro dell'80%, rating complessivo di rendimento a 7.41. Sono queste le cifre statistiche della stagione di Ilicic, la cui quotazione attuale di mercato – secondo Transfermarkt – s'è attestata sui 13 milioni di euro.