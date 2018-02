Alberto Senese, 17 anni (18 li compirà a maggio), difensore della Primavera. E' la novità nella rosa dei convocati che Maurizio Sarri ha diffuso nell'immediata vigilia della gara di Europa League. Al San Paolo, in occasione dell'andata dei sedicesimi di finale, è di scena il Lipsia secondo in Bundesliga. Un brutto cliente per chiunque, in modo particolare per gli azzurri che arrivano all'appuntamento in una fase delicata della stagione sia per il ritmo serrato del calendario sia per la sequenza d'infortuni (ultimo in ordine di tempo, quello di Chiriches) che ha di fatto assottigliato la rosa.

Le scelte. Qualcuno sarà costretto a fare gli straordinari, ha fatto sapere l'allenatore che proverà a fare turnover ragionato: con Mertens squalificato, Callejon verrò schierato come ‘falso nove' e avrà ai suoi lati Ounas a destra e Zielinski a sinistra, con Insigne che almeno inizialmente è destinato alla panchina. A centrocampo, con Rog e Diawara, ci sarà invece il capitano, Hamsik.

in foto: La scheda di Senese (fonte Transfermarkt)

La sorpresa. Chi è Alberto Senese? E' un classe 2000 che è riuscito a mettersi maggiormente in mostra nelle giovanili azzurre con l'arrivo sulla panchina della Primavera di Beoni al posto di Saurini. Si tratta di un difensore centrale ambidestro che, dopo aver saggiato la platea europea in Youth League, si accomoderà accanto ai big della prima squadra con la maglia numero 81. Future Soccer Player, Giugliano, Aversa Normanna e Real Casarea le scuole calcio che lo hanno accompagnato nella crescita prima della chiamata del Napoli giunta nel 2015. Adesso la grande soddisfazione di vedersi convocato in occasione del match di Coppa col Lipsia.

Ecco la lista completa dei convocati: Reina, Sepe, Rafael, Albiol, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Tonelli, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Callejon, Insigne, Ounas, Senese.