Una visita speciale. Una gradita sorpresa. E' quella fatta da Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam che hanno reso felici i bambini ricoverati nel Reparto di Neurologia e Chirurgia di urgenza dell’ospedale Santobono di Napoli. I due calciatori, reduci dalla trasferta di Champions League a Liverpool, hanno trascorso qualche ora in compagnia dei piccoli che, emozionati e meravigliati, sono rimasti contenti per aver visto finalmente da vicino i loro beniamini. KK e il difensore algerino hanno firmato autografi, qualche maglietta, scambiato battute con i ragazzini e si sono sottoposti al più classico selfie di gruppo assieme al personale della struttura partenopea. Una bel gesto di solidarietà compiuto dai due giocatori nel loro giorno di riposo dopo le fatiche della Coppa.

Appena rientrati da Liverpool Ghoulam Faouzi e Koulibaly hanno voluto fare visita ai bambini del reparto di neurologia e chirurgia di urgenza dell’ospedale Santobono di Napoli portando in dono ai piccoli degenti maglie e palloni autografati e concedendosi a foto ed autografi per tutti! Nella vita c’è sempre un motivo per amare e per sorridere. Grazie anche alla dr.ssa Flavia Matrisciano, al dr. Della Vecchia e al dr. Salvatore Buono e al direttore sanitario per averci accolto con affetto e ospitalità uniche nei loro reparti. Vi voglio bene.