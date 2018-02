Bella vittoria sul campo di un Benevento gagliardo e primato ritrovato in classifica, con sorpasso alla Juventus. In casa Napoli però la felicità per il risultato deve fare i conti anche con l'apprensione per le condizioni di Dries Mertens. Il belga che ha segnato il bellissimo gol dello 0-1, è stato costretto al cambio per infortunio al 76′ dopo aver incassato un colpo durissimo alla caviglia da Djimsiti autore di un brutto fallo. Possibile distorsione alla caviglia per l'attaccante, con la sua situazione che sarà da monitorare nelle prossime ore, anche se filtra un certo ottimismo.

Mertens esce per infortunio in Benevento-Napoli.

Ad un quarto d'ora dal termine di Benevento-Napoli, Mertens è stato colpito alle spalle da Djimsiti autore di un'entrata a dir poco decisa. Colpo alla caviglia per il belga che sin da subito ha accusato molto dolore rimanendo sul terreno di gioco. Dopo aver ricevuto le prime cure del caso, Mertens ha provato a rimanere in campo, ma dopo un po' ha alzato bandiera bianca chiedendo il cambio. Uscita dal campo e grande sconforto per il terminale offensivo di Maurizio Sarri.

Infortunio Mertens, le condizioni.

Le prime indiscrezioni sull'infortunio di Mertens arrivano dagli studi di Sky. Distorsione alla caviglia per il belga che però non ha accusato dolore come nell'immediato. Filtra dunque un discreto ottimismo anche perché la caviglia non si è gonfiata. Appuntamento ora a domani mattina, quando il calciatore sarà sottoposto ad esami strumentali che permetteranno di definire meglio le sue condizioni. Ovviamente il Napoli e i suoi tifosi sperano di non perdere il bomber della squadra di Sarri. Milik non è ancora pronto al ritorno in campo e in caso di stop del belga, l'allenatore della capolista dovrebbe trovare soluzioni alternative, adattando uno dei suoi esterni offensivi, a punta centrale come accaduto proprio con Mertens.