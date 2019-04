Mancano una manciata di partite a fine stagione ma il Napoli non può ancora festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei sono secondi dall'inizio del campionato ma lo scivolone in casa contro l'Atalanta ha frenato la marcia azzurra. Il vantaggio sulla quinta è ancora enorme, eppure c'è un residuo di possibilità che avvenga l'impensabile. Per questo allo Stirpe il Napoli avrà l'obbligo di vittoria che significherebbe la qualificazione (matematica che in contemporanea Atalanta e Milan perdessero) e poter pensare al futuro, risolvendo il ‘caso' Insigne.

Al Napoli rimane adesso un ultimo traguardo da raggiungere a cinque giornate dal termine del torneo. Il vantaggio è enorme e in caso di parità, è messo meglio anche negli scontri diretti con i giallorossi. La sconfitta con l'Atalanta, però, ha rimesso tutto in discussione con 11 punti di vantaggio sul quarto posto e anche mantenere il secondo posto alle spalle della Juventus viene considerata una priorità. Un vittoria degli azzurri allo Stirpe significherebbe il punto esclamativo.

Frosinone, la sconfitta significa serie B

La qualificazione matematica alla Champions arriverebbe solo in caso di contemporanea sconfitta di Milan e Atalanta, ma mantenere 11 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici con sole altre quattro gare da giocare, metterebbe il Napoli al riparo da spiacevoli sorprese. Il Frosinone, però, darà il tutto per tutto perché in caso di sconfitta potrebbe a sua volta dire matematicamente addio alla serie A.

Insigne, tra panchina e cessione

Al di là della formazione che deciderà Ancelotti, il successo a Frosinone permetterebbe anche di valutare la situazione su Insigne. Probabilmente ripartirà dalla panchina ma ciò che tiene tutti in ansia è capire cosa riserva il futuro. Si rincorrono le voci sul destino del capitano lontano da Napoli ma non è detto che ciò avverrà in modo certo: qualcosa si è rotto, starà al giocatore, tecnico e tifosi capire cosa si possa aggiustare.