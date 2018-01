Molti tifosi spesso uniscono la passione per la propria squadra di calcio con quella delle scommesse. E si sa che al cuor non si comanda e chi tifa per una squadra mai si può scommettere contro la ‘sua’ squadra del cuore. Ci sono però dei tifosi che sognano parecchio e sono disposti a scommettere anche sui risultati più difficili, a volte anche quelli più improbabili. In alcune occasioni quelle scommesse sono vincenti, in altri casi l’esito non è quello desiderato. Al secondo caso appartiene la giocata di un tifoso del Napoli, che a luglio con ottimismo estremo aveva scomesso sul ‘triplete’ della sua squadra del cuore.

La scommessa sul ‘triplete’ del tifoso del Napoli.

Un tifoso di Afragola, Alessandro, aveva deciso di scommettere tre euro sul triplete della squadra di Sarri, che nei suoi sogni avrebbe dovuto vincere Campionato, Coppa Italia e Champions League. Con quella piccola cifra la vincita ipotetica era di 4.620 euro. Insomma un trionfo assoluto per il Napoli e per quello scommettitore.

Napoli fuori in Champions e in Coppa Italia, il tifoso perde la scommessa.

Il Napoli è primo in classifica, ha un punto di vantaggio sulla Juventus e un eccellente margine su Inter, Roma e Lazio. La lotta per lo scudetto è apertissima, ma in Champions League e in Coppa Italia è fuori. Gli azzurri in Europa continueranno a giocare, ma saranno in Europa League dopo aver chiuso al terzo posto il proprio raggruppamento in Champions dietro Manchester City e Shakhtar Donetsk. Ma dopo l’eliminazione rimediata in Coppa Italia contro l’Atalanta nei quarti di finale, i nerazzurri si sono imposti al San Paolo per 2-1, la scommessa è tornata in auge ed è tornata virale sul web. Adesso chissà se questo tifoso ultra ottimista deciderà di effettuare una scommessa sulla vittoria del campionato o magari sull’accoppiata del Napoli in Serie A e in Europa League.