Carlo Ancelotti non si lamenta. In realtà non l'ha mai fatto, ma anche volesse non può perché questo Napoli sta rispondendo alle sollecitazioni nel modo migliora si possa sperare. E se anche ci sono oramai storici infortunati nel club azzurro, non ce ne si cura quasi più. E così, in infermeria si può pensare a risolvere i propri problemi senza fretta o pressioni. Come Ghoulam o Meret che mancao all'appello da diversi mesi. E per il giovane portiere ex Spal si infittisce il mistero attorno alle cause di questo prolungato ritardo.

Sembrava che tutto si fosse messo in ordine, che il giovane talento potesse sfidare Ospina e Karnezis tra i pali partenopei e invece l'ex Spal e Udinese è ancora lontano dal poter mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. Dopo quattro mesi dall’infortunio patito al braccio sinistro, con la frattura dell’ulna, del giovane portiere non si sa quasi più nulla di preciso, alimentando dubbi e preoccupazioni.

25 milioni, talento sempe in infermeria. Meret è stato acquistato in estate dall’Udinese per 25 milioni di euro ma ancora non ha ancora potuto scendere in campo per perorare la causa partenopea. Da tempo ha cominciato la rieducazione, lavorando su indicazione dello staff sanitario del club, ma l’arto infortunato non risponderebbe bene alle sollecitazioni. Un fatto che sta dilatando i tempi di recupero causato dalla placca impiantata nel giorno dell’intervento.

Il calvario da luglio ad oggi. Il 12 luglio il portiere è stato operato nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, per accelerare la guarigione dalla frattura dell'ulna del braccio sinistro e gli viene applicata una placca. L'intervento sembra andare bene, la prognosi iniziale è di 45 giorni che diventano 60 poco tempo dopo. Ma adesso non si capisce quando potrà realmente tornare a giocare. Probabilmente dal prossimo anno, dopo la pausa invernale.