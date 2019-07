La voglia di vincere del Napoli e del suo popolo passa anche dal ridimensionamento del costo dei tagliandi per la prossima stagione, 2019/2020, quella che dovrebbe coincidere con un trofeo da alzare al cielo. Carlo Ancelotti e la dirigenza stanno lavorando in questa calda estate per preparare una squadra pronta e completa sotto ogni punto di vista. E' per questo che, malgrado i problemi non indifferenti, si continua a insistere per il doppio colpo che darebbe ancora più lustro al progetto: Icardi e James.

Intanto, si registra l'inversione di rotta per venire incontro ai propri tifosi e mantenerli ancor più vicino alla squadra. Anche attraverso l'abbattimento dei prezzi dei tagliandi e degli abbonamenti. Che coincidono con i lavori di ammodernamento del San Paolo che ha ospitato recentemente le Universiadi 2019. Dunque, per gli appassionati azzurri, stadio nuovo e costi più contenuti.

Dalle parole (di De Laurentiis) ai fatti

Un mix che si spera essere vincente perché la politica che il club ha deciso di utilizzare era già stata anticipata dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis tra uno strale e l'altro in direzione Madrid, contro il Real per l'affare James Rodriguez: "A me non interessa fare più abbonati, stiamo lavorando seriamente per acquisti importanti al progetto. Dobbiamo iniziare a vincere, non a guadagnare di più".

I settori dello stadio verranno ampliati. La capienza sarà intorno ai 54mila posti, 3mila sono del settore ospiti ed alcuni che sono la family che è solo per i nucleo familairi e quella autorità che è omaggio (Alessandro Formisano Head of operations)

Biglietti a partita, da 14 a 110 euro

Così, nella conferenza stampa ufficiale tenutasi nel ritiro di Dimaro sono stati presentati anche i prezzi per ogni singola partita della stagione 2019/2020, che rappresenta una novità assoluta. Negli anni precedenti, infatti, i prezzi dei ticket singoli venivano resi noti solamente a qualche giorno dall’incontro.

Il costo per settore di tutte le partite del campionato

Le fasce di prezzo sono essenzialmente tre e per assistere ai match contro le più blasonate si dovrà pagare di più. Si va dai 14 euro per una partita da assistere in Curva contro il Brescia, il Lecce o la SPAL fino ai match-clou dove si potrà arrivare ad una spesa da 110 euro per tifare durante le gare con Roma, Inter, Milan e Juventus.

Juventus 40 (Curva); 70 (Distinti); 90 (Tribuna Nisida); 110 (Tribuna Posillipo)

Roma 40 (Curva); 70 (Distinti); 90 (Tribuna Nisida); 110 (Tribuna Posillipo)

Milan 40 (Curva); 70 (Distinti); 90 (Tribuna Nisida); 110 (Tribuna Posillipo)

Inter 40 (Curva); 70 (Distinti); 90 (Tribuna Nisida); 110 (Tribuna Posillipo)

Bologna 25 (Curva); 45 (Distinti); 60 (Tribuna Nisida); 80 (Tribuna Posillipo)

Fiorentina 25 (Curva); 45 (Distinti); 60 (Tribuna Nisida); 80 (Tribuna Posillipo)

Lazio 25 (Curva); 45 (Distinti); 60 (Tribuna Nisida); 80 (Tribuna Posillipo)

Torino 25 (Curva); 45 (Distinti); 60 (Tribuna Nisida); 80 (Tribuna Posillipo)

Sampdoria 25 (Curva); 45 (Distinti); 60 (Tribuna Nisida); 80 (Tribuna Posillipo)

Genoa 25 (Curva); 45 (Distinti); 60 (Tribuna Nisida); 80 (Tribuna Posillipo)

Udinese 25 (Curva); 45 (Distinti); 60 (Tribuna Nisida); 80 (Tribuna Posillipo)

Cagliari 25 (Curva); 45 (Distinti); 60 (Tribuna Nisida); 80 (Tribuna Posillipo)

Lecce 14 (Curva); 30 (Distinti); 45 (Tribuna Nisida); 60 (Tribuna Posillipo)

Parma 14 (Curva); 30 (Distinti); 45 (Tribuna Nisida); 60 (Tribuna Posillipo)

Sassuolo 14 (Curva); 30 (Distinti); 45 (Tribuna Nisida); 60 (Tribuna Posillipo)

Spal 14 (Curva); 30 (Distinti); 45 (Tribuna Nisida); 60 (Tribuna Posillipo)

Verona 14 (Curva); 30 (Distinti); 45 (Tribuna Nisida); 60 (Tribuna Posillipo)

Riduzione degli abbonamenti: -25%

Gli abbonati avranno un accesso gratuito agli allenamenti che si potrebbero svolgere al San Paolo durante l'anno. (Alessandro Formisano Head of operations)

Stessa politica attuata anche per i pacchetti di abbonamento. Il Napoli ha confermato una forte riduzione in Tribuna Posillipo che scenderà da 1500 euro a 999 euro più la prevendita. La Nisida scenderà a 800 a 750, una riduzione più bassa solamente perché si perderanno alcuni posti per il restyling. I distinti scenderanno da 750 a 499 euro e le Curve da 350 a 269 euro. La media generale è di un ribassamento dei prezzi pari al 25%.

Il costo degli abbonamenti per settore

Tribuna Autorità SX: 3000 euro + prevendita 10 euro

Tribuna Posillipo: 999 euro + prevendita 10 euro

Tribuna Nisida: 749 euro + prevendita 10 euro

Distinti: 449 + prevendita 10 euro

Curva A e Curva B 269 + prevendita 10 euro