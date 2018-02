Il Napoli a gennaio non è riuscito a comprare l’esterno che desiderava Sarri. Per motivi differenti il d.s. Giuntoli non ce l’ha fatta a chiudere prima per Verdi e per Younes e Politano sul finire del mercato. In realtà un giocatore in più c’è, perché in rosa Sarri ha Machach, che però non gioca da mesi ed è un centrocampista puro. Per affrontare il campionato e l’Europa League i partenopei si ritrovano con una rosa un po’ ristretta, ma la possibilità di ampliare la rosa comunque c’è, perché stanno per tornare Milik e Ghoulam.

Quando torneranno a disposizione Ghoulam e Milik

Il difensore algerino si è rotto il crociato il primo novembre, nel match di Champions con il Manchester City. Lo stop previsto era di cinque o sei mesi, e dunque sarebbe dovuto tornare a disposizione tra aprile e maggio. Ma Ghoulam si è messo a correre anche nella riabilitazione e con due mesi d’anticipo potrebbe essere nell’elenco dei convocati. Ghoulam, sostituito da Mario Rui, spera di essere con i compagni per la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League con il Lipsia. Poco dopo dovrebbe tornare anche Milik, che si è infortunato prima (nel match di campionato con la Spal di fine settembre) ma che anche lo scorso anno ha subito un serissimo problema al ginocchio che lo ha tenuto a lungo fuori.

L’impegno del Napoli in Europa League

Dunque Sarri sta per riavere a disposizione due calciatori importanti in un momento caldissimo. Perché l’Europa League è un impegno notevole per gli azzurri, che se supereranno il Lipsia potrebbero giocare quattro volte nelle prossime cinque settimane in mezzo alla settimana. E non avendo il Napoli una rosa molto profonda alcuni calciatori potrebbero essere costretti a fare gli straordinari. Di valide alternative il Napoli a metà campo ne ha, ma in avanti ne ha poche e Milik potrebbe far rifiatare un po’ Mertens, che ha sempre giocato. Mentre Ghoulam non vede l’ora di tornare a correre sulla fascia sinistra e a correre al fianco di Hamsik e Insigne.