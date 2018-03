Pre-contratto con il Napoli. E' così che dal Portogallo rilanciano le ultime notizie sulla trattativa tra gli azzurri e il Benfica per Alejandro Grimaldo. Il quotidiano sportivo ‘A Bola' definisce avanzata l'operazione che sarebbe condotta tramite la regia del procuratore Jorge Mendes, lo stesso che ha avuto un ruolo importante nel rinnovo di Ghoulam coi partenopei (accordo fino al 2022, clausola rescissoria da 35 milioni di euro) e potrebbe averne un altro altrettanto decisivo nel caso dovesse arrivare un'offerta per l'algerino attualmente in via di riabilitazione dopo il doppio infortunio al ginocchio destro (prima la rottura del crociato, poi la frattura della rotula). Il Manchester United era stato il club che aveva mostrato maggiore interesse per il terzino, assieme alla Juventus che aveva provato addirittura a inserirsi nella transazione in corso tra le parti che cercavano un'intesa per il rinnovo.

Cosa succederà adesso. L'arrivo di Grimaldo è contestuale alla partenza di Ghoulam? Possibile ma non è detto che l'uno debba essere per forza in alternativa all'altro. In un'ottica di rosa che abbia il giusto numero di calciatori e ricambi adeguati (sì da affrontare campionato e coppe con un gruppo tecnicamente valido nel complesso) l'innesto del 22enne mancino spagnolo può essere letto anche come il tentativo del Napoli da un lato di accontentare le richieste di Sarri quanto a consistenza del gruppo dall'altro di fare un passo in avanti nel processo di crescita.

Quanto costa Grimaldo. Il contratto fino al 2021 e la clausola rescissoria compresa tra i 40 e i 60 milioni fanno del calciatore un oggetto prezioso e del Benfica una bottega cara. Secondo Transfermarkt la quotazione di mercato reale è di 9 milioni, una cifra di gran lunga inferiore rispetto alle pretese reali. Parti vicine, dicono dal Portogallo, convinti che Grimaldo possa lasciare il club lusitano per poco più di 30 milioni. Un investimento pesante che testimonierebbe la volontà da parte della società di rafforzarsi e al tempo stesso – considerata l'età del calciatore – guardare al futuro.

in foto: La scheda di Grimaldo (Transfermarkt)

Le caratteristiche. Classe '95 (compirà 23 anni a settembre), Grimaldo calcia di sinistro e la sua fascia di pertinenza è quella mancina. Non la stessa fisicità dell'algerino (176 cm di altezza, circa 15 in meno) ma è dotato di caratteristiche che sembrano renderlo perfetto per il Napoli. Cresciuto nella cantera del Barcellona, è passato al Benfica nel gennaio del 2016 divenendone un punto fermo. Gli azzurri hanno buona memoria di lui per averlo affrontato in Champions due anni fa: sulla corsia di sinistra può anche ricoprire il ruolo di ala ed è dotato di senso tattico tale da poter essere impiegato come centrale di centrocampo. E' pericoloso sui calci piazzati e sa costruirsi il tiro in area – anche con il destro – in poco spazio. Fraseggio stretto, circolazione della palla e rapidità rientrano nel suo bagaglio tecnico.