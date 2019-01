Nato ufficialmente a cavallo degli anni settanta ed ottanta, il connubio tra maglia di calcio e sponsor è sempre stato forte. Anche oggi, a molti anni di distanza, i tifosi ricordano infatti con piacere l'abbinamento tra i colori sociali della squadra del cuore e la scritta che compariva sul petto di ogni giocatore. Soprattutto se quel marchio veniva indossato da un campione conosciuto in tutto il mondo.

Dopo aver condiviso momenti indimenticabili e aver visto in azione Diego Armando Maradona, il Napoli e Mars Italia hanno infatti annunciato il rinnovo di quella partnership commerciale cominciata proprio a ridosso degli anni ’90, quando il "brand" della famosa barretta al cioccolato compariva sulle maglie azzurre delle squadre di Bianchi e Bigon dal 1988 al 1991, in particolare nella stagione del secondo scudetto e della Coppa UEFA. "È per noi motivo di orgoglio essere parte di una realtà calcistica che incarna ed è capace di coniugare passione e tradizione, caratteristiche che rispecchiano la realtà di Mars e che ritroviamo nella tifoseria partenopea", ha dichiarato Paolo Rigamonti, General Manager e Amministratore Delegato di Mars Italia.

Un marchio che ricorda momenti indimenticabili

"Questa partnership storica, a noi particolarmente cara – ha aggiunto – ritrova le sue origini fin negli anni ’90, quando fu resa celebre dalle gesta epiche dei suoi campioni, regalandoci emozioni indelebili. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di essere ancora oggi accanto a questa eccezionale squadra, rinnovando l’impegno ad accompagnarla, insieme a tutti i suoi sostenitori, nei grandi momenti di passione condivisa".

Diventata "Official Chocolate Snack" della squadra di Ancelotti, insieme agli altrettanti famosi confetti al cioccolato M&M’s, la barretta Mars per tutti i tifosi partenopei è dunque più di un semplice sponsor: "Si è creata una collaborazione basata sulla tradizione e sulla qualità – ha dichiarato Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing del club azzurro – Il nostro approccio strategico è sempre quello di ricercare passione, divertimento, creatività e qualità in tutte le espressioni delle nostre attività. Questi punti in comune sono stati fondamentali nel definire l’accordo che ci lega ad uno dei più grandi prestigiosi brand mondiali del food".