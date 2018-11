in foto: Il sito Footy Headlines (@PMdesign) ha rilanciato in Rete il ’Kit concept’ del Napoli targato Adidas

Non c'è ancora nulla di ufficiale e, al momento, si tratta solo di indiscrezioni ma dalla prossima stagione potrebbe essere l'Adidas la Casa a fornire l'abbigliamento sportivo al Napoli. Una nuova divisa che prenderebbe il posto del marchio attuale (Kappa) con il quale il club è legato da un contratto fino al 2020. Possibile che il sodalizio venga sciolto con un anno di anticipo (2019, non senza adempimenti economici a titolo di penale per il recesso) però, in attesa di news che vadano oltre le semplici indiscrezioni, ha fatto discutere e sollevato consensi il sassolino lanciato in Rete dal sito specializzato Footy Headlines che ha annunciato come tra il brand tedesco e la società partenopea il matrimonio sia possibile. Un'opzione sul tavolo considerato che in Italia c'è già la Juventus quale società sotto l'egida dello stemma ‘a strisce'.

Come potrebbe essere il nuovo Kit di maglie targato Adidas per il Napoli

Le cifre? Impossibile farne adesso. Non manca la fantasia invece relativamente a quale potrebbe essere il design del kit da gioco da consegnare in dotazione alla squadra. Sfumature cromatiche e accostamenti di colore non dovrebbero variare molto rispetto alla tradizione che vuole la prima maglia fedele l'azzurro, la seconda bianca ma con inserti neri e azzurri su colletto e bordi delle maniche, la terza rossa con profilature in bianco mentre l'azzurro sarebbe richiamato dallo storico stemma del Napoli e sugli orli.

Grafica e design, Footy Headlines pubblica il bozzetto delle possibili maglie

Non è vero ma ci credo… nonostante non vi siano notizie concrete al riguardo, la curiosità generata e il tam tam alimentato tra i tifosi hanno trovato sfogo anche in un'altra piccola novità rilanciata sempre da Footy Headlines: lo stesso portale ha pubblicato anche un ‘kit concept', una sorta di ‘come potrebbe essere'. Tre maglie create dal grafico @PMdesign, che immagina quali potrebbero essere le nuova casacche del Napoli in caso di partnership commerciale con l'Azienda tedesca.