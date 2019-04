Insigne sì, Insigne no. Insigne forse. Per la prossima partita di campionato del Napoli, del Magnifico non si hanno ancora notizie certe. Potrebbe partire dalla panchina, oppure essere schierato dal primo minuto d parte di Ancelotti o ancora non essere convocato per problemi fisici. Un rebus che si scioglierà solamente nelle prossime ore. Al momento si sa che Lorenzo Insigne non gode di un ottimale momento di forma, anzi. Problemi fisici stanno tormentando il numero 24 azzurro che è alle prese con un affaticamento muscolare che gli provoca più di qualche fastidio. Una situazione che va a complicare già il delicato equilibrio che si è creato nelle ultime settimane nello spogliatoio partenopeo dove si vocifera di un rapporto difficoltoso tra giocatore e tecnico.

Al di là dei gossip e dei rumors attorno alla squadra, è pur vero che Carlo Ancelotti stia facendo le sue valutazioni migliori per quel che riguarda quale formazione scenderà in campo in trasferta contro il Frosinone. La situazione legata al numero 24 di Frattamaggiore è da tenere sotto osservazione ma non ci saranno novità prima di domani quando ci sarà la rifinitura e sicuramente se ne saprà di più.

Ancelotti verso una squadra senza il Magnifico

La sensazione è che comunque, Ancelotti avrebbe potuto fare a meno ancora una volta del fantasista, riproponendo un Napoli che in attacco si avvale del supporto di Callejon, Mertens e Milik. Le eventuali condizioni precarie di Insigne spingerebbero ulteriormente ad una formazione iniziale senza di lui, che si potrebbe accomodare in panchina o – addirittura – in tribuna. La palla passerà a Carlo Ancelotti che tra gli allenamenti e le proprie decisioni tattiche dovrà decidere.

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Quale Napoli si vedrà all'opera a Frosinone domenica alle 12.30? Tra i pali c'è Meret. In difesa Luperto dovrebbe affiancare Koulibaly. Sulle corsie laterali Hysaj e Mario Rui. A centrocampo Allan con Zielinski, Verdi a sinistra e Callejon a destra.

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Paganini, Cibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Trotta. All.: Baroni.

Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui, Callejon, Allan, Zielinski, Verdi, Milik, Mertens. All.: Ancelotti.

Prima il campo, poi il mercato

Nessuno vuole fomentare il ‘caso' Insigne, la concentrazione è alta per concludere degnamente la stagione e mantenere il secondo posto quale biglietto da visita per la prossima. Poi si penserà al mercato e alle sorti di Lorenzo Insigne che gode di un gran mercato sia in Italia che in Europa. Ci sarà un incontro tra Ancelotti e la dirigenza per capire quale strada intraprendere e poi tra l'entourage del giocatore e De Laurentiis.