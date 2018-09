Le condizioni degli infortunati. La sosta di campionato serve al Napoli anche per serrare i ranghi, fare la conta delle forze in campo, attendere un cenno dall'infermeria perché finalmente si svuoti e Ancelotti abbia a disposizione tutta la rosa. Problemi d'abbondanza, di quelli che un allenatore vorrebbe sempre avere. Tre le note dolenti finora, tutte – per fortuna – sulla via di risoluzione: Ghoulam, Meret e Younes. Il difensore sfortunato, che s'è fatto male due volte al ginocchio (con relativa operazione). Il portiere che rappresenta un forte investimento ma finora è stato frenato dalla malasorte (frattura al braccio in ritiro). L'esterno di centrocampo che ha fatto un po' le bizze e quando ha messo la testa a posto s'è infortunato (intervento al tendine d'Achille). Per tutti i riscontri dello staff medico sono positivi, a cominciare dal terzino algerino che più di tutti è mancato (e manca) a questa squadra per tecnica, fisicità, dinamismo, soluzioni tattiche.

Faouzi sta andando molto bene nella fase di recupero – ha ammesso a Radio Kiss Kiss il dottor De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli -. E' vicino al recupero totale così da riprendere gli allenamenti con la squadra. Poi dovrà raggiungere la condizione e sarà l'allenatore a scegliere come utilizzarlo nel migliore dei modi. Quando potrà essere a disposizione? Molto dipende da cosa dirà il professor Mariani. Se il responso sarà positivo, se dirà che la frattura è consolidata e darà l'ok agli allenamenti forse potrà essere pronto anche per la Juventus. Bisogna anche frenarlo perché lui vuole bruciare i tempi. Ancelotti non vede l'ora di averlo e siamo tutti qui che cerchiamo di fare le cose con razionalità.

Come stanno Alex Meret e Younes? Il dottor De Nicola mostra cauto ottimismo sulle condizioni dell'estremo difensore e dell'ex Ajax. Anche nel loro caso, però, prevale la massima attenzione nella fase di recupero.