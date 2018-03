Il Napoli riparte dopo la sconfitta interna con la Roma, che al San Paolo si è imposta per 4-2 e ha chiuso la serie positiva degli azzurri, che avevano vinto le precedenti dieci partite di campionato. Adesso la squadra di Sarri ha di nuovo un solo punto di vantaggio sulla Juventus, che però deve recuperare una partita, quella con l’Atalanta (potenzialmente la squadra di Allegri è al comando). Per il Napoli tecnicamente cambia poco, perché il calendario degli azzurri è pieno di insidie e la corsa allo scudetto passa della sfide esterne di San Siro e dal big match dello ‘Stadium’ del 22 aprile. Finora il Napoli ha ottenuto più punti in trasferta, e i numeri danno fiducia a Sarri.

Il Napoli di Sarri vola fuori casa

Il Napoli ha conquistato 69 punti in 27 partite, 37 li ha ottenuti lontano dal San Paolo. I numeri sono esemplificativi: 12 vittorie e 1 pareggio (con il Chievo) fuori casa; 10 vittorie, 2 pareggi (Inter e Fiorentina) e 2 sconfitte (Juventus e Roma) in casa. Il trend è questo, gli amanti delle statistiche di sicuro penseranno alla legge dei grandi numeri, ma anche lo scorso anno i partenopei fuori casa conquistarono successi prestigiosi. Infatti è dall’ottobre 2016 che il Napoli non perde lontano dal San Paolo, l’ultima volta è successo in casa della Juventus (che si impose 2-1).

Spalletti sfida Sarri nel posticipo

La partita con l’Inter, al di là delle statistiche, è un turning point importante per il Napoli che vuole riprendere la sua marcia e vuole dare un messaggio alla Juventus, a cui vuole far capire che la lotta per lo scudetto non è finita. All’andata Napoli e Inter pareggiarono 0 a 0. I nerazzurri fecero le barricate, questa volta probabilmente non sarà così. Perché Spalletti (che con Sarri ha un bilancio positivo 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) ha bisogno dei tre punti e, pur non gettandosi all’arrembaggio, certo non potrà ripetere l’impostazione dell’andata.